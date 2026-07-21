Tko je novi šef ukrajinske vojske: Narod ga tražio na prosvjedima, pamte ga po legendarnom proboju u Mariupolju

Ukrajina je dobila novog vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga. Nakon smjene Oleksandra Sirskog, predsjednik Volodimir Zelenski na tu je dužnost imenovao 43-godišnjeg general-bojnika Mihajla Drapatija, dosadašnjeg zapovjednika Združenih snaga Ukrajine.

Drapatijevo imenovanje uslijedilo je nakon višednevnih prosvjeda u Kijevu, tijekom kojih su brojni građani, među njima vojnici i veterani, tražili smjenu Sirskog i upravo Drapatija vidjeli kao njegovu zamjenu. Prosvjedi su počeli nakon što je Zelenski razriješio ministra obrane Mihajla Fedorova, čiji je odlazak izazvao nezadovoljstvo dijela javnosti. Nakon imenovanja Drapatij je poručio da mu je služenje Ukrajini čast te da novu dužnost prihvaća kao "apsolutnu odgovornost". Zahvalio je i Sirskom, kojemu je pripisao dio zasluga za svoj vojni razvoj.

Drapatij je, inače, među ukrajinskim vojnim zapovjednicima poznat kao učinkovit lider koji naglašava veću odgovornost zapovjednika, učenje iz pogrešaka i potrebu za reformama unutar vojske. Javno je podržao i bivšeg ministra obrane Fedorova, istaknuvši pritom da su ukrajinskoj vojsci potrebne promjene i drugačiji pristup. Drapatij je upozoravao i da zapovjednici ne smiju šutjeti o problemima jer se pogreške u protivnom gomilaju i postaju teže ispravljive.

Kyiv Indendent piše da se njegov stil zapovijedanja razlikuje od kritika koje su se posljednjih godina upućivale Sirskom. Naime, dio mlađih časnika zamjerao je Sirskom previše centraliziran način upravljanja i model zapovijedanja koji se povezivao sa sovjetskom vojnom tradicijom.

Mykhailo Drapatyi was the commander of the legendary BMP-2 that broke through Russian-backed barricades in Mariupol on May 9, 2014.



At the time, Russian-backed militants were attempting to seize control of the city. Drapatyi led the armored breakthrough that helped Ukrainian… pic.twitter.com/Tg5mX3mgzJ — Saint Javelin (@saintjavelin) July 21, 2026

Drapatij je rođen u Kamjancu Podiljskom na zapadu Ukrajine, a vojnu karijeru započeo je kao časnik u tenkovskom korpusu. Diplomirao je na Harkovskom institutu tenkovskih snaga 2004. godine. Širu je javnost privukao 2014. godine tijekom sukoba na istoku Ukrajine, kada je kao bojnik zapovijedao bojnom 72. mehanizirane brigade. Tada je postao poznat po akciji u Mariupolju, kada je ukrajinsko borbeno vozilo probilo improviziranu barikadu proruskih snaga, što je kasnije postalo simbol otpora.

Nakon početka ruske invazije punog opsega 2022. godine Drapatij je sudjelovao u obrani ključnih područja. Kao zamjenik zapovjednika operativne skupine Jug zaustavio je rusko napredovanje prema Krivom Rihu, a kasnije je sudjelovao i u oslobađanju Hersona. Posebno priznanje stekao je 2024. godine tijekom ruske ofenzive na Harkivsku oblast, kada je organizacijom obrane uspio ograničiti rusko napredovanje na dva manja pogranična područja.

Drapatij je u lipnju 2025. podnio ostavku na mjesto zapovjednika Kopnene vojske nakon ruskog raketnog napada na vojni poligon u kojem je poginulo 12 ukrajinskih vojnika. Kao razlog ostavke naveo je osobnu odgovornost za tragediju. Tada je poručio da vojska u kojoj zapovjednici osobno odgovaraju za živote vojnika može napredovati, dok sustav bez odgovornosti slabi iznutra. Upravo je taj stav dodatno ojačao njegov ugled među dijelom ukrajinskih vojnika i časnika, koji ga vide kao predstavnika modernijeg pristupa vođenju vojske.