Plenković: Nećemo povećavati parlamentarnu većinu žetončićima

Mnoge su teme bile na stolu na današnjoj sjednici Predsjedništva HDZ-a, otkrio je nakon sjednice predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Nakon što je prvašićima čestitao polazak u školu, otkrio je da su neke od tema bile početak rada Hrvatskog Sabora, rejting stranke, epidemiološka situacija...

- Osvrnuli smo se na političku situaciju, pripremu rada Hrvatskog sabora, aktualni sat te ankete koje su objavljene jučer. HDZ je i u petoj godini nakon pobjede na izborima uvjerljivo najsnažnija stranka. To je dobro, to reflektira sve aktivnosti koje su poduzete, od očuvanja radnih mjesta, očuvanja financijske stabilnosti, kreditnog rejtinga, rasta plaća, stvaranja preduvjeta za izrazito uspješnu turističku sezonu. Što se ostalih tema tiče, razgovarali smo o dinamici epidemije. Od petero umrlih danas, četiri osobe nisu bile cijepljene, a jedna koja je bila cijepljena je bila visoke životne dobi s komorbiditetima - kazao je Plenković pa još jednom apelirao na sve da iskoriste jesen i da se cijepe kako bi se podignula zaštićenost stanovništva na što veću razinu.

Najavio je da Vlada u srijedu ima sastanak s bankama na kojem će se tražiti rješenje za pitanje prešutnog prekoračenja.

Na novinarsko pitanje hoće li "podebljavati" parlamentarnu većinu, odgovorio je:

- Ta tema cijelo ovo ljeto uz sve što se zbiva unutar SDP-a i Domovinskog Pokreta je neka tema koju su nametnuli komentatori, političari, mediji van HDZ-a. Niti ja, niti bilo tko drugi od političara iz HDZ-a niti u jednom trenutku nije rekao da će razgovarati s nekim ne bi li povećao broj u parlamentarnoj većini. To je vrlo važno za javnost. Mjesec i nešto dana slušamo teze ljudi koji su mahom jako protiv HDZ-a, namećući temu o žetončićima. To su ljudi koji su u Hrvatskom saboru s kojima nitko nije razgovarao. Nikakva nevidljiva ruka nije destabilizirala Domovinski pokret niti dovela praktički do raspada kluba SDP-a. To su problemi koje oni imaju sami sa sobom. Bilo bi dobro da javnost to vidi tako a ne kroz optiku nekog bazena žetončića. To je čak uvredljivo. Prije svega za nas koji na to i ne pomišljamo, ali i za saborske zastupnike. Mandati su neopozivi. Svatko može s njim raditi što želi. Ako netko svojom voljom kaže da bi podržao taj zakon ili proračun, to je jedno, ako je voljom nekog drugog zastupnika, to je drugo - kazao je Plenković.

Osvrćući se na izbor predsjednika Vrhovnog suda kazao je da će uzeti na znanje stav opće sjednice Vrhovnog suda te dodao:

- U četvrtak će biti održana sjednica Odbora za pravosuđe, tamo će biti održano saslušanje svih kandidata, a nakon rasprave će javnost imati priliku više saznati o kandidatima.

Kazao je i da se nije čuo s gradonačelnikom Zagreba u vezi žičare i problema koji koče njeno konačno otvaranje.