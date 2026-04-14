Kamate rastu, štednja propada: Građani gube novac dok imućni ulažu u nekretnine

Hrvatska je u 2025. za kamate izdvajala oko 1,5 posto BDP-a, odnosno približno 1,2 milijarde eura na razini opće države, što se još uvijek može smatrati relativno zdravom zonom javnih financija. To je posljedica činjenice da se, uz natprosječan gospodarski rast, država neko vrijeme zaduživala po povoljnim uvjetima, pri čemu su se kamatne stope u posljednjih dvadesetak godina kretale u širokom rasponu od oko 1 do 7 posto, ovisno o tržišnim ciklusima i percepciji rizika. Međutim, od kraja 2023. vidljiv je jasan zaokret, odnosno povratak rasta cijene zaduživanja. Prosječni troškovi novih izdanja u veljači 2026. godine kretali su se oko 3,25 posto, dok se nakon novog rata na Bliskom istoku danas približavaju razini od oko 3,4 posto. Iako je to i dalje razmjerno povoljno u odnosu na povijesne razine, jasno je da je završeno razdoblje iznimno jeftinog novca.