TUŽNA VIJEST

Preminuo voljeni svećenik: Zagora se oprašta od don Nediljka Ribičića

14.04.2026.
u 15:33

Njegov odlazak ostavio je dubok trag u srcima vjernika, osobito u rodnom kraju i župama u kojima je djelovao, gdje će ostati zapamćen po svojoj skromnosti, toplini i nesebičnoj brizi za čovjeka

Dalmatinska zagora obavijena je tugom nakon vijesti o smrti dugogodišnjeg i predanog svećenika don Nediljka Ribičića, čiji je život bio posvećen služenju Bogu i narodu. Njegov odlazak ostavio je dubok trag u srcima vjernika, osobito u rodnom kraju i župama u kojima je djelovao, gdje će ostati zapamćen po svojoj skromnosti, toplini i nesebičnoj brizi za čovjeka.

Prema priopćenju Splitsko-makarske nadbiskupije, njegov život bio je svjedočanstvo vjere, predanosti i pastoralne ljubavi:

„Dana 13. travnja 2026., predan u volju Božju i okrijepljen svetim sakramentima, preselio se u kuću Očevu. Rođen je 1948. godine u Cisti Provo, gdje je i zaređen za svećenika 1974. U Nadbiskupiji je služio u župama Lokvičići i Svib. Sprovod će biti u četvrtak, 16. travnja, u 16.00 sati u Cisti Provo. Bog, dobri Otac, obdario ga obiljem svoga smilovanja! U molitvi i zahvalnom sjećanju: nadbiskupi, svećenici i vjernici Splitsko-makarske nadbiskupije“, stoji na stranicama Splitske nadbiskupije. 
