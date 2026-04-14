Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI PREMIJER MAĐARSKE

Anušić čestitao Magyaru i komentirao izjavu o karti Velike Mađarske: 'Sretan sam'

Zagreb: Ministar Anušić uručio ugovore vrhunskim sportašima i pričuvnicima Hrvatske vojske
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
14.04.2026.
u 13:21

Anušić mu je uputio čestitke te naglasio da ga je imao priliku upoznati na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji

Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI) zajedno s Hrvatskom udrugom poslodavaca održao je Info dan posvećen Europskom obrambenom fondu (EDF). Na događaju je sudjelovao i ministar obrane Ivan Anušić, koji je poručio da ovakve inicijative predstavljaju važnu priliku za hrvatsko gospodarstvo, ali i otvaranje novih radnih mjesta.

Kako prenosi N1, Anušić je istaknuo da Europski obrambeni fond vidi kao značajnu šansu za razvoj domaće industrije i jačanje ukupne ekonomske aktivnosti. Dotaknuo se i političkih promjena u Mađarskoj, gdje je na izborima pobijedio Péter Magyar, koji je prethodno komentirao i odnose Zagreba i Budimpešte.

Anušić mu je uputio čestitke te naglasio da ga je imao priliku upoznati na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji. - Čestitam mu, upoznao sam ga na Minhenskoj konferenciji. Želim naglasiti da sam sretan zbog promjene retorike mađarskog lidera, koji je dobio velik potporu na izborima. Siguran sam da će u budućnosti odnosi Hrvatske i Mađarske ići u boljem smjeru - kazao je. 

Komentirajući Magyarove izjave o tzv. “velikoj Mađarskoj”, Anušić je, prenosi N1, rekao da je zadovoljan načinom na koji je novoizabrani mađarski čelnik objasnio svoje stavove, ističući da se radi o povijesnoj činjenici, a ne o revizionizmu. - On je točno rekao što misli, dosad to nismo mogli čuti. Rekao je - 'to je karta koja je bila nekada, sada više nije, ne govorimo o revizionizmu, govorimo o povijesti koja je takva kakva je'. To je po meni potpuno zadovoljavajuće čuti od čovjeka koji će voditi Mađarsku u budućnosti, zaključio je Anušić.

Podsjetimo, Péter Magyar je ranije poručio da smatra kako je pogoršanje odnosa između dviju zemalja bila “povijesna pogreška”. Također je naglasio da su Hrvatska i Mađarska snažno povezane kroz gospodarstvo, energetiku i turizam, kao i kroz prisutnost manjina u obje države. Dodao je da dvije zemlje dijele zajedničku povijest te da postoji prostor za obnovu i jačanje odnosa.

Ključne riječi
Mađarska Peter Magyar Ivan Anušić

Komentara 1

Pogledaj Sve
AO
AP_OzemPičić
13:42 14.04.2026.

Radostan kao kad je osječki kbc kupio robotski uređaj od mafije? Ili kao kad je prošla kupovina tenkića?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!