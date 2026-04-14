Anušić čestitao Magyaru i komentirao izjavu o karti Velike Mađarske: 'Sretan sam'

Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI) zajedno s Hrvatskom udrugom poslodavaca održao je Info dan posvećen Europskom obrambenom fondu (EDF). Na događaju je sudjelovao i ministar obrane Ivan Anušić, koji je poručio da ovakve inicijative predstavljaju važnu priliku za hrvatsko gospodarstvo, ali i otvaranje novih radnih mjesta.

Kako prenosi N1, Anušić je istaknuo da Europski obrambeni fond vidi kao značajnu šansu za razvoj domaće industrije i jačanje ukupne ekonomske aktivnosti. Dotaknuo se i političkih promjena u Mađarskoj, gdje je na izborima pobijedio Péter Magyar, koji je prethodno komentirao i odnose Zagreba i Budimpešte.

Anušić mu je uputio čestitke te naglasio da ga je imao priliku upoznati na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji. - Čestitam mu, upoznao sam ga na Minhenskoj konferenciji. Želim naglasiti da sam sretan zbog promjene retorike mađarskog lidera, koji je dobio velik potporu na izborima. Siguran sam da će u budućnosti odnosi Hrvatske i Mađarske ići u boljem smjeru - kazao je.

Komentirajući Magyarove izjave o tzv. “velikoj Mađarskoj”, Anušić je, prenosi N1, rekao da je zadovoljan načinom na koji je novoizabrani mađarski čelnik objasnio svoje stavove, ističući da se radi o povijesnoj činjenici, a ne o revizionizmu. - On je točno rekao što misli, dosad to nismo mogli čuti. Rekao je - 'to je karta koja je bila nekada, sada više nije, ne govorimo o revizionizmu, govorimo o povijesti koja je takva kakva je'. To je po meni potpuno zadovoljavajuće čuti od čovjeka koji će voditi Mađarsku u budućnosti, zaključio je Anušić.

Podsjetimo, Péter Magyar je ranije poručio da smatra kako je pogoršanje odnosa između dviju zemalja bila “povijesna pogreška”. Također je naglasio da su Hrvatska i Mađarska snažno povezane kroz gospodarstvo, energetiku i turizam, kao i kroz prisutnost manjina u obje države. Dodao je da dvije zemlje dijele zajedničku povijest te da postoji prostor za obnovu i jačanje odnosa.