Iznenada preminuo Ivan Leko, čelnik Cromarisa

Iznenada je preminuo Ivan Leko, predsjednik Uprave tvrtke Cromaris, koja posluje u sklopu Adris Grupe i ubraja se među vodeće proizvođače bijele mediteranske ribe na europskom tržištu, javlja Slobodna Dalmacija.

Ivan Leko rođen je 4. kolovoza 1973. godine u Slavonskom Brodu. Nakon završetka gimnazijskog obrazovanja upisao je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, gdje je 1997. diplomirao kemiju i stekao zvanje diplomiranog inženjera. Profesionalnu karijeru započeo je kao pripravnik u Odjelu osiguranja kvalitete tadašnje Tvornice duhana Rovinj, a tijekom godina preuzimao je niz rukovodećih funkcija u proizvodnim pogonima u Zagrebu i Rovinju.

Nakon osnivanja Tvornice duhana Rovinj d.o.o. preuzima poziciju direktora operacija, pri čemu upravlja cjelokupnim vertikalno integriranim opskrbnim i proizvodnim lancem. Od 2009. godine bio je član Uprave TDR-a, kao i član nadzornih odbora tvrtki Hrvatski duhani d.d. i Istragrafika d.d..

Tijekom karijere kontinuirano se usavršavao u edukacijskim programima i modulima na Adris akademiji, IEDC-u i na London Business Schoolu, a 2013. godine završio je Executive MBA program na IESE Business School u Barceloni. Nakon prodaje TDR-a 2015. godine, imenovan je direktorom operacija i članom Uprave za Adria regiju u tvrtki British American Tobacco. Od lipnja 2020. godine zaposlen je u Adris Grupi na poziciji direktora za unapređenje poslovanja, s naglaskom na upravljanju nekretninama i razvojnim projektima.