Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U 53. GODINI ŽIVOTA

Iznenada preminuo Ivan Leko, čelnik Cromarisa

Dino Stanin/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
14.04.2026.
u 13:51

Od lipnja 2020. godine zaposlen je u Adris Grupi na poziciji direktora za unapređenje poslovanja, s naglaskom na upravljanje nekretninama i razvojne projekte

Iznenada je preminuo Ivan Leko, predsjednik Uprave tvrtke Cromaris, koja posluje u sklopu Adris Grupe i ubraja se među vodeće proizvođače bijele mediteranske ribe na europskom tržištu, javlja Slobodna Dalmacija.

Ivan Leko rođen je 4. kolovoza 1973. godine u Slavonskom Brodu. Nakon završetka gimnazijskog obrazovanja upisao je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, gdje je 1997. diplomirao kemiju i stekao zvanje diplomiranog inženjera. Profesionalnu karijeru započeo je kao pripravnik u Odjelu osiguranja kvalitete tadašnje Tvornice duhana Rovinj, a tijekom godina preuzimao je niz rukovodećih funkcija u proizvodnim pogonima u Zagrebu i Rovinju.

Nakon osnivanja Tvornice duhana Rovinj d.o.o. preuzima poziciju direktora operacija, pri čemu upravlja cjelokupnim vertikalno integriranim opskrbnim i proizvodnim lancem. Od 2009. godine bio je član Uprave TDR-a, kao i član nadzornih odbora tvrtki Hrvatski duhani d.d. i Istragrafika d.d..

Tijekom karijere kontinuirano se usavršavao u edukacijskim programima i modulima na Adris akademiji, IEDC-u i na London Business Schoolu, a 2013. godine završio je Executive MBA program na IESE Business School u Barceloni. Nakon prodaje TDR-a 2015. godine, imenovan je direktorom operacija i članom Uprave za Adria regiju u tvrtki British American Tobacco. Od lipnja 2020. godine zaposlen je u Adris Grupi na poziciji direktora za unapređenje poslovanja, s naglaskom na upravljanju nekretninama i razvojnim projektima.

Ključne riječi
Cromaris Ivan Leko

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Krile102
Krile102
14:19 14.04.2026.

Pokoj vjecni daruj mu Gospodine ...ako on nije jeo ribu ne znam tko je ..ocito je stres taj koji ubija

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!