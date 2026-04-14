MINISTRI O SLUČAJU VEDRANA PAVLEKA

Božinović: 'Mislim da je Pavlek već duže vrijeme bio u inozemstvu'

Zagreb: Ante Kostelić dobitnik nagrade Hrvatskog skijaškog saveza za životno djelo
14.04.2026.
u 17:28

Habijan i Božinović su komentirali potragu za Vedranom Pavlekom

Na osmom izdanju konferencije "Digitalna Hrvatska 2030.", koju je organizirala Američka gospodarska komora u Hrvatskoj, raspravljalo se o važnosti digitalizacije za razvoj društva i gospodarstva. Sudionik konferencije bio je i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, koji je naglasio kako je ključno povezati državnu upravu, privatni sektor i akademsku zajednicu te pritom osigurati digitalni suverenitet. Zatim se osvrnuo i na slučaj Vedrana Pavleka, bivšeg direktora Skijaškog saveza, za kojim je raspisana tjeralica. Njegov komentar pratio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, prenosi HRT.

"Gdje je on sada, to je dio međunarodne akcije. Svašta se piše u medijima, ja mislim da je u interesu i istrage i svih onih nadležnih tijela koja provode istrage koje nastoje da gospodina Pavleka dovedu ovdje da odgovori na pitanja na koja treba odgovoriti radi na tome i u cilju zaštite istrage, interesa istrage više od toga zapravo i ne mogu govoriti", rekao je Habijan. "Naše su institucije poduzele sve što su trebale i na vrijeme. Mislim da je gospodin Pavlek već duže vrijeme bio u inozemstvu, a ne u trenutku kada je podignuta prijava", rekao je Božinović.

Akcija USKOK-a: Istražitelji stigli pred kuću Vedrana Pavleka
