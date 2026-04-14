FOTO Prve fotografije s terena: Vatrogasci se još bore s požarom kod pruge

Veliki požar izbio je nešto nakon 17 sati u osječkom Donjem gradu, u blizini lokalne željezničke stanice, gdje su planula skladišta Hrvatskih željeznica uz prugu, prenosi sib. Zbog pretežno drvene konstrukcije objekata, vatra se vrlo brzo proširila pa je znatan dio skladišta izgorio još prije dolaska vatrogasaca. Na intervenciju su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka i DVD-a Donji grad. Policija osigurava područje požarišta, dok se na mjestu događaja okupio i veći broj građana koji s udaljenosti prate razvoj situacije.

Iz policijske uprave osječko-baranjske potvrdili su nam da je dojava stigla u 17:13. Kako navode, požar je izbio u drvenom objektu, u napuštenom skladištu HŽ-a. Objekt se nalazi uz prugu te tamo ima nekoliko vagona koji su navodno prazni, a djelatnici trenutačno pokušavaju lokomotivom premjestiti te vagone. Trenutno nema informacija da se netko nalazio u napuštenom objektu koji se zapalio. Traje gašenje požara, a očevid na mjestu nesreće će se provesti nakon što se za to stvore uvjeti i požar se potpuno ugasi. Očevidom će se utvrditi okolnosti nesreće. "Jedna drvena baraka je izgorjela, na drugom krovištu je zaustavljena vatra. Uspjeli smo skloniti cisterne s gorivom, vatra se još gasi", rekao nam je zamjenik zapovjednika JVP-a Osijek Davor Škarica.