Plenković: Naš put prema euru je bio mnogo teži, ulaskom u europodručje moći ćemo se bolje nositi u krizama

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vijeće za euro. Premijer Andrej Plenković na početku se obratio javnosti.

"Naš put je bio mnogo teži prema euru nego što je to bio kod drugih članica, a odvijao se u okolnostima pandemije, agresije Rusije na Ukrajinu...", kazao je.

"Mi mijenjamo Hrvatsku gradeći vrtiće, škole, poduzetničke centre, štiti se okoliš, radi se i zelena i digitalna tranzicija, gradi se brojna infrastruktura, mostovi, ceste. Ulazak u europodručje je korak dalje. Mi ćemo se bolje moći nositi u nadolazećim krizama, građani će biti zaštićeniji. Kontekst članstva nosi niže kamate, povećava konkurentnost, diže rejting", kazao je premijer

Cilj ovog sastanka, rekao je premijer, je vidjeti je li Hrvatska spremna u tehničkom ili logističkom smislu za 1. siječnja 2023.

"Što se tiče koristi eura za građene želim kazati da ćemo imati izravne i trajne koristi, nestat će valutni rizik. Iznos rate kredita neće ovisiti o kretanju tečaja kune. Druga korist je trend smanjivanja kamatnih stopa. Uvođenje eura je i da banke plasiraju građanima povoljnije kredite. Kada je riječ od riziku od rasta cijena to se nije događalo kod uvođenja eura kod drugih članica. Specifičnost je što se kod nas to događa s inflacijom i tu su važne mjere koje smo mi poduzimali a imaju inflatorni karakter", dodao je.

"Dvojno iskazivanje cijena traje. Tečaj je fiksiran. Trajat će i dalje, punih godinu dana. Želimo zaštiti potrošače. Mislim da je proces konverzije u ovom trenutku jako odmakao, i pripreme u izradi eurokovanica, do distribucije. Već za tjedan dana građani će moći nabaviti dva početna paketa euro kovanica", kazao je.

"Prva dva tjedna od 1. siječnja do 14. siječnja 2023. imat ćemo tranzicijsko razdoblje. Od 15. siječnja za gotovinsko plaćanje ostaju euri, no ostaje rok za zamjenu kuna u eure još godinu dana, a nakon 1. siječnja 2024. moći će papirnate kune zamijeniti u HNB-u, a kovanice smo ostavili do 2026. godine", dodao je premijer.