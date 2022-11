Miljenić: Ako ne možemo u Schengen na lijep način, možemo na drugi. Ali moramo ući

Predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić komentirao je za Dnevnik Nove TV ulazak Hrvatske u šengenski prostor, navodeći kako je Hrvatska za ulazak tehnički spremna od 2016.

- Nakon toga se radilo toliko da smo sigurno spremniji nego mnoge druge zemlje koje su već u Schengenu. Radi se o čistoj politici i političkom pitanju, gdje se neke stvari pokušavaju prelomiti preko Hrvatske, a to se najmanje Hrvatske tiče. Hrvatska je spremna i mora ući - komentirao je.

Je li se dovoljno zajedničko radilo da bi se to pitanje riješilo, Miljenić je odgovorio:

''Ja znam za predsjednika Milanovića, on je. A ono što vidimo tehnički, to je ministar Božinović i ekipa, sigurno su odradili odličan posao''.

Iako je Austrija ranije najavljivala, premijer Karl Nehammer potvrdio je uoči posjeta Zagrebu kako neće biti veta na ulazak Hrvatske u šengenski prostor.

- Mi smo spremni i ne smije nam se dogoditi situacija kao s EU-om, gdje su nam zapravo otete godine života. Dok smo mi bili u čekaonici, neke druge zemlje su ulazile, a nisu bile potpuno spremne. Sad jesmo spremni i mi moramo ući. Moramo inzistirati. To je zadaća hrvatske politike. Ako ne ide lijepo, može na drugi način, ali moramo ući - komentirao je Miljenić.

Mišljenja je kako je inače šengenski prostor u mnogočemu nefunkcionalan.

- Mnoge zemlje su uvele međusobne granične kontrole. Nije riješena morska granica, imamo sukob Italije i Francuske oko morske granice, Austrija vidi kopneni problem ulaska. To je nešto što je u pozadini, a sutra ćemo to raščistiti, svaki na svojoj razini. Vidjet ćemo na čemu stojimo, ali mislim da ne bi smjelo doći do problema oko ulaska - pojasnio je Miljenić.

Komentirao je i odbijenicu Milanovića oko obuke ukrajinskih vojnika.

- Da bi bilo koja strana vojska došla u Hrvatsku, mora biti definirana kao saveznica po nekom međunarodnom ugovoru. Ne znam čime je definirano da je Ukrajina saveznica. Možda je, ali Vlada to mora napisati ako očekuje odgovor predsjednika i ako očekuje da Sabor raspravlja o tome i donese odluku i da javnost zna. Mi kažemo, zadovoljite formalne uvjete koje traži Ustav. Zadovoljite te formalne uvjete, a kad to zadovoljite, predsjednik može donijeti odluku - kazao je.

- Od svih zemalja EU-a, samo je 14 pristalo sudjelovati u obuci. Pitanje je treba li Hrvatska biti u tih 14 - zaključio je Miljenić.

>> VIDEO U Hrvatskoj nestašica nekih lijekova: Jednog antibiotika moguće neće biti sve do travnja