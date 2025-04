Plenković: Mislim da treba malo osjećaja za realnost...

"U vremenima naše tri Vlade, osnovica je porasla za 48 posto. U vremenima SDP-ove 2011. i 2015., nula, ništa. Lani smo donijeli zakon koji se nitko u 35 godina hrvatske demokracije nije usudio donositi. Dakle, zakon koji treba usustaviti plaće u državnom i javnom sektoru", rekao je premijer Andrej Plenković, komentirajući štrajk u školama.

"Učinili smo velike iskorake. Mi ne vidimo nikakav razlog za ovaj prosvjed, bio on jedan dan, bio on cirkularni. Pozicija Vlade je jasna, čvrsta. Razgovarali smo jako puno", dodao je pa ponovio: "Ja zaista ne vidim nikakav razlog da se ovo zbiva. Mi smo te stvari prošli, povećali smo plaće, učinili više nego ijedna vlada do sada."

"Mislim da treba malo osjećaja za realnost i ne možemo baš svako malo ići s ovakvim akcijama da bismo, eto, nešto malo u biti postizali. Ako gledamo cjelinu, ova Vlada je učinila više nego ijedna druga za plaće zaposlenika u javnom i javnom sektoru", ustvrdio je Andrej Plenković.