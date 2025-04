Plenković oštro: 'Oni u toj svojoj papazjaniji od nekoliko stranica imaju insinuacije, neistine...'

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na konferenciji za medije na slučaj Ivice Budimira, predsjednika Uprave Hrvatskih cesta, koji se našao pod povećalom zbog bespravno izgrađene kuće u splitskoj četvrti Firule. Uz to, komentirao je situaciju s Ivanom Lesandrićem, suprugom Ivane Ninčević-Lesandrić, kandidatkinje za županicu Splitsko-dalmatinske županije, koji je priveden u utorak ujutro.

"Ljudi kada preuzimaju dužnosti koje su vidljive, koje ih stavljaju u fokus medija i političkih oponenata, onda se moraju dobro zapitati ima li bilo što u vezi njih što bi moglo štetiti njima i onome tko ih postavlja. Očito gospodin Budimir nije mislio da je to neki problem. Mi smo ga pitali, kao i sve ostale, znate li vi nešto što mi ne o vama znamo, a ne bi bilo loše da znamo i mi, i vi. To pitanje ljudi slabo razumiju. Moram ovu temu staviti u kontekst koji se danas zbiva. U javnosti vidim nekoliko oporbenih političara otprilike stavlja u istu ravan slučaj supruga gospođe Lesandrić s gospodinom Budimirom. To može samo netko tko je politički, pravno i medijski nepismen. Kao što ste vidjeli iz komunikacije USKOK-a, službenik u slučaju gospodina Lesandrića i sam gospodin Lesandrić su osumnjičeni za djela zlouporabe položaja i ovlasti ili za krivotvorenje dokumenata ili pak na poticanje. To je domena pravosuđa. Ovo što se dogodilo u kontekstu gospodina Budimira je nešto što su radili vjerojatno mnogi ljudi, da su bez dozvola dograđivali, proširivali... Nisu ništa krivotvorili. Ovaj niz izjava, od Puljka, to je sramota. Nadam se da hrvatska javnost razabire, ne samo kruške i jabuke, nego zdrav razum i malicioznost", istaknuo je Plenković.

Hrvatskom saboru, kako je Plenković poručio, nije data ovlast da pokreće proceduru smjenjivanja državnog odvjetnika. "Oni u toj svojoj papazjaniji od nekoliko stranica imaju insinuacije, neistine, neprovjerene informacije... Jedno kupusarenje ničega."

"Oni sada, kada god ima neki slučaj protiv nekoga iz oporbe, napadaju državno odvjetništvo da s njime možda, što, ja upravljam ili nešto tako. Dosta je toga, nismo mi od jučer", dodao je Plenković. "Potpune bezvezarije, jako sam razočaran s njima. Pravo ne znaju, a politiku bi zlorabili tako da bi radili pritisak na DORH. To se događa", ustvrdio je.

Andrej Plenković osvrnuo se i na američke carine: "Mi ćemo to pomno analizirati, neće biti momentalnih reakcija, trgovinska politika je jedna od zajedničkih politika koja je u nadležnosti Unije. Što se tiče Hrvatske, nadležna ministarstva su analizirala situaciju, koji bi to moglo biti proizvodi koji bi nama bili bitni ako dođe do recipročnih mjera. Nama je bitno, mi smo to signalizirali. Vidjet ćemo."