Hrvatska zadržala 'A-' rejting

Plenković: Kreditni rejting Hrvatske potvrđuje povjerenje međunarodnih ulagača

Andrej Plenković na obilježavanju Dana Varaždinske županije u Općini Visoko
13.09.2025.
u 08:22

U S&P-u najavljuju nastavak snažnog rasta hrvatskog BDP-a. Procjena rasta za ovu godinu iznosi 3,2 posto, a u razdoblju od 2025. do 2028. godine prosječno 2,8 posto godišnje

Kako smo i jučer pisali, rejting agencija Standard & Poor’s (S&P) potvrdila je kreditni rejting Republike Hrvatske na razini ‘A-’ za dugoročne i ‘A-2’ za kratkoročne obveze, uz pozitivne izglede. Danas je na ovu odluku reagirala i Vlada, naglašavajući kako potvrda rejtinga odražava međunarodno povjerenje u stabilnost hrvatskih javnih financija te pozitivne perspektive gospodarskog rasta.

U izvješću S&P ističe se da bi, unatoč globalnim izazovima, dobri trendovi u ekonomskim i vanjskotrgovinskim pokazateljima Hrvatske trebali biti održani. Pozitivan izgled rejtinga sugerira mogućnost daljnjeg povećanja kreditnog rejtinga u budućnosti, pod uvjetom nastavka fiskalne odgovornosti i provedbe reformi. S&P posebno naglašava važnost političke stabilnosti i kontinuiteta, koju osigurava parlamentarna većina pod vodstvom HDZ-a u trećem mandatu zaredom. Ova stabilnost, prema agenciji, daje zamah reformama i realizaciji programskih prioriteta Vlade.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je da je potvrda kreditnog rejtinga “A razine” jasan signal ulagačima i potvrda odgovornog vođenja javnih financija. “To je i poruka stabilnog gospodarskog rasta, učinkovite apsorpcije europskih sredstava i političke stabilnosti koja je ključna za brojna ostvarenja Vlade. Cilj svih vladinih politika i dalje će biti rast životnog standarda građana, smanjenje inflatornih pritisaka i poticanje gospodarskog razvoja Hrvatske,” poručio je Plenković.

U S&P-u najavljuju nastavak snažnog rasta hrvatskog BDP-a. Procjena rasta za ovu godinu iznosi 3,2 posto, a u razdoblju od 2025. do 2028. godine prosječno 2,8 posto godišnje. Agencija posebno ističe pozitivne učinke reformi i ulaganja financiranih europskim sredstvima, uključujući Instrument EU-a za oporavak i otpornost te Višegodišnji financijski okvir EU-a.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac komentirao je kako je ovo “jasna potvrda da hrvatsko gospodarstvo stoji na čvrstim temeljima, uz prepoznate reforme, stabilne javne financije, snažnu europsku podršku i jasnu perspektivu gospodarskog rasta.” Dodao je da Vlada, unatoč izazovima poput turbulentnih geoekonomskih odnosa i demografskih kretanja, nastavlja provoditi reforme u obrazovanju, zdravstvu i pravosuđu te ulagati u prometnu infrastrukturu i digitalizaciju kako bi povećala produktivnost i osigurala dugoročnu konkurentnost Hrvatske.

