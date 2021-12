Plenković komentirao Milanovića: 'Izjava o Ukrajini je sramotna. Ne znam kud ide s tim izjavama'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u subotu na svečanosti obilježavanja 20. godišnjice rada Udruge 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) I. skupine, u Trakošćanu.

Nakon toga dao je izjavu za medije gdje se između ostaloga osvrnuo na svojevrsnu potporu koju je predsjednik Milanović dao Miloradu Dodiku.

“Što se tiče zalaganja i zaštite za položaj Hrvata, mislim da se tu u potpunosti slažemo i predsjednik i ja. Međutim, poruka koju ja šaljem i šaljem ju kontinutirano, to je poruka uvažavanja i cjelovitosti BiH i bitno je da taj Daytonski sporazum funkcionira. Želim i osobno biti u Sarajevu i Mostaru i čuti poruke”, rekao je premijer.

Na Milanovićeve kritike da bi se trebao konzultirati s njime oko vanjske politike, odgovara: “Mislite kao što se on sa mnom konzultira? Ova izjava koju je dao o Ukrajini je sramotna. To je jedna velika sramota za njega osobno. On je inače inteligentan čovjek, ne znam kud ide s tim izjavama. Jako je loše ako to prijeđe granicu i ugrozi kredibilitet Hrvatske”, piše N1.

Odgovorio je i na pitanje novinara o Hrvoju Zekanoviću i Mostu.

“Hrvoje Zekanović je razotkrio demagogiju skupine parazita, to je ekipa koja ne zaslužuje pozornost medija. To su ljudi koji su nastali kao sekta Jambe pa su to digli na razinu mržnje prema HDZ-u. Ali HDZ je već dvaput dobio vlast, mimo ucjenjivača. Gdje su oni sada? Ne postoje”, kazao je Plenković osvrćući se na posljednje poteze Mosta.