Ukrajinski predsjednik kritizirao Milanovića: 'Da je više od 100.000 vojnika na granici s Hrvatskom...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij kritizirao je večeras Zorana Milanovića zbog izjave da je posjet premijera Plenkovića Ukrajini "obično šarlatanstvo".

- Da je više od 100.000 vojnika na granici s Hrvatskom, predsjednik Milanović posjet ukrajinskog premijera Zagrebu ne bi nazvao "šarlatanstvom", već izrazom solidarnosti i prijateljstva - poručio je Zelenskij na Twitteru.

