'Volio bih da oporba bude bezobrazna i bahata pa da se usudi ne glasati o Konvenciji'

Premijer Andrej Plenković u utorak je izjavio da će se na ovotjednoj sjednici Vlade najvjerojatnije naći i Istanbulska konvencija zajedno s interpretativnom izjavom, a u vezi sa SDP-ovim najavama da neće glasovati za ratifikaciju Konvencije upravo zbog te izjave, odgovara kako bi volio da se to dogodi jer bi to pokazalo da je riječ o politikantstvu te bi se postavilo pitanje kredibiliteta oporbe.

"U ovom trenutku radimo na finalizaciji interpretativne izjave, dakle što se tiče stava Vlade, taj dokument će sigurno doći na sjednicu. Želimo usuglasiti njezin sadržaj i s partnerima. Htio bih postići što širi konsenzus o dokumentu koji prije svega ima za cilj sprječavanje nasilja nad ženama i u obitelji, otkloniti strahove svih onih koji u vezi s tim tekstom vide određene probleme ili neke moguće daljnje korake", rekao je Plenković novinarima nakon što je u kompaniji Ericsson Nikola Tesla nazočio prezentaciji aktivnosti pod nazivom "Usmjereni na budućnost".

Upitan hoće li Konvencija biti na ovotjednoj sjednici Vlade, premijer odgovara: "Mislim da hoće, danas još imamo neke sastanke koji će po meni iscizelirati do kraja tekst, a čekamo i mišljenja određenih resora". Temeljito smo analizirali sve aspekte, konzultirali pravnu službu Vijeća Europe, dodaje Plenković i ističe da u Konvenciji ne vidi nikakve skrivene namjere. Ne vidi razloga da Konvenciju ne podrže ministri u Vladi. "I s te strane moja će Vlada napraviti ono što SDP-ova Vlada nije napravila, a imala je dvije i pol godine", kazao je.

Novinari su ga pitali može li otpor Katoličke Crkve i udruga te dijela stranačkih kolega prema Konvenciji spriječiti njezinu ratifikaciju u Saboru, a Plenković odgovara kako smatra da će saborska rasprava biti dobra prigoda da se o toj temi malo sadržajnije i argumentiranje porazgovara u hrvatskoj javnosti. "Ja u toj konvenciji ne vidim nikakve skrivene namjere", poručuje te podsjeća da su na izradi tog međunarodnog dokumenta, koji se radio godinama, sudjelovali hrvatski stručnjaci iz vremena i HDZ-ovih, kao i SDP-ove Vlade. "Dakle, ne vidim nikakvu promjenu u kontinuitetu politike različitih opcija, različitih političkih struktura prema sadržaju te Konvencije", dodao je.

Ne dam da zaštita žena bude ekskluzivna tema jednog dijela političkog spektra

Upitan strahuje li da u Saboru neće biti većine za ratifikaciju budući da oporba najavljuje da neće glasati za ratifikaciju ako će uz Konvenciju ići i interpretativna izjava, premijer odgovara: "Ja ne strahujem, čak bih volio da oporba, koja toliko govori o Konvenciji i pokreće interpelaciju, bude toliko bezobrazna i bahata pa da se usudi ne glasati o Konvenciji. To bi onda potvrdilo da je možda cijeli ovaj pokušaj, sve ovo vrijeme, bilo samo politikantstvo. Jako bih volio vidjeti taj scenarij, a pogotovo znajući kakav će biti sadržaj interpretativne izjave".

"Volio bih zato što netko, tko je imao prigodu to ratificirati i imao potrebnu većinu, nije to napravio tri godine, a sad pokreće čak i interpelacije i sad se na neviđeno prijete da neće glasati za to. Kakav kredibilitet mogu imati?" dodaje Plenković. Naglašava i da tema zaštite žena od nasilja nije tema koju si samo jedan dio političkog spektra može "privilegirano uzeti kao njihov dio". "Zašto bih ja kao premijer i predsjednik HDZ-a dopustio da to bude ekskluzivna tema jednog dijela političkog spektra. Ne dam! To je tema cijele Hrvatske, svih hrvatskih građana i civiliziranih standarda. Upravo u onom smjeru u kojem želim da hrvatsko društvo i država idu", poručio je.