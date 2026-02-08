Naši Portali
POVEZNICE S EPSTEINOM

Norveška veleposlanica Mona Juul daje ostavku zbog poveznice s Jeffreyjem Epsteinom

FILE PHOTO: U.N. Security Council's emergency meeting, amid Russia's invasion of Ukraine, in New York City
Foto: Andrew Kelly/REUTERS
1/3
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
08.02.2026.
u 23:40

Terje Roed-Larsen (78), koji je kratko služio kao ministar 1996. godine u vladi tadašnjeg premijera Thorbjoerna Jaglanda, nekoliko se puta ispričao zbog svojih veza s Epsteinom.

Norveško ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju je priopćilo da njihova istaknuta veleposlanica Mona Juul daje ostavku zbog "ozbiljnog propusta u prosudbi" po pitanju veza s pokojnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, u sklopu rastućeg skandala ove nordijske zemlje i diljem Europe. 

Ministarstvo je ranije ovaj tjedan suspendiralo Juul s njezine pozicije veleposlanice u Jordanu i Iraku dok traje interna istraga njezinih veza s Epsteinom koje su otkrivene u velikoj zbirci dokumenata koje je objavila američka vlada. "Kontakt Juulove sa seksualnim prijestupnikom Epsteinom ozbiljan je propust u prosudbi. Slučaj otežava ponovnu izgradnju povjerenja koje uloga zahtijeva", rekao je norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide. 

Juul (66), bivša pomoćnica ministra, prethodno je predstavljala Norvešku kao veleposlanica u Izraelu, Britaniji i Ujedinjenim narodima. U Britaniji, šef kabineta premijera Keira Starmera, Morgan McSweeney, dao je ostavku u nedjelju, rekavši da preuzima odgovornost zato što je savjetovao Starmera da imenuje Petera Mandelsona za veleposlanika u SAD-u, unatoč njegovim poznatim vezama s Epsteinom.

"Mona Juul će nastaviti surađivati u cijelosti s ministarstvom vanjskih poslova kako bi pomogla da sve važne činjenice u ovom slučaju budu razjašnjene", priopćio je njezin odvjetnik Thomas Skjelbred. Ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da je također iniciralo provjeru svojih bivših donacija Međunarodnom institutu za mir (IPI), njujorškom think tanku kojim je ranije upravljao suprug Mone Juul, Terje Roed-Larsen, sve do 2000. godine.

Terje Roed-Larsen (78), koji je kratko služio kao ministar 1996. godine u vladi tadašnjeg premijera Thorbjoerna Jaglanda, nekoliko se puta ispričao zbog svojih veza s Epsteinom.

Juul i Roed-Larsen istaknuli su se kao dio manje skupine diplomata koji su posredovali Sporazumima u Oslu između 1993. i 1995. godine, na koje se u to vrijeme gledalo kao na proboj u rješavanju sukoba između Izraela i Palestinaca. Nekoliko drugih istaknutih Norvežana također je imalo veze s Epsteinom, uključujući i princezu Mette-Marit koja se u petak ponovno ispričala, osobito kralju i kraljici.

diplomacija Norveška Jeffrey Epstein ostavka

