Plenković: HDZ je spreman na izbore u svakom trenutku, a i ja osobno

Štrajk u prosvjeti, ulazak u Schengen, sutrašnju sjednicu Vlade i druge aktualnosti je u Dnevniku HTV-a komentirao premijer Andrej Plenković.

- Vjerujem da ćemo u idućim diplomatskim kontaktima državama članicama pojasniti postignuća. Moramo raditi na tome da postignemo konsenzus. Slijedi hrvatsko predsjedanje EU-om i nije običaj da taj dosje tada bude na dnevnom redu, rekao je Plenković koji nije htio spekulirati o datumu ulaska Hrvatske u Schengen. Premijer je rekao kako su slučajevi Rumunjske i Bugarske različiti. Te su dvije zemlje ugovorom o pristupanju EU-u pristale na poseban Mehanizam suradnje i verifikacije preuzetih obveza, a mi takav mehanizam nemamo- kazao je Plenković.

Što se tiče štrajka, dodaje kako poštuje učitelje, ali vodi politiku fiskalne konsolidacije.

- Naša ponuda na stolu, ona je korektna. I dalje mislim da nema nikakvog razloga za štrajk. Žao mi je zbog toga. To da su koeficijenti nepravedni i nelogični u mnogim segmentima to je točno. U sustavu obrazovanja ima 90.000 zaposlenih, to su jako velika sredstva. Zato smo otišli korak nazad u sustavu PDV-a, on ostaje na 25 posto- kazao je premijer u Dnevniku.

- Ako ne postoji dogovor - HDZ je spreman na izbore u svakom trenutku i ja osobno- rekao je Plenković.

Naglasio je kako je položaj Hrvatske u odnosu na onaj od prije tri godine je neusporediv. Za sutrašnju sjednicu Vlade, najavio je, slijedi pooštravanje nekoliko zakona- Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i procesnih odredbi Zakona o kaznenom postupku.

-Sve je napravljeno u suradnji s udrugama koje se bave zaštitom žena i djece i određenim građanskim inicijativama. Na iskorjenjivanju nasilja koje je ozbiljan i vrlo neugodan fenomen moramo raditi i izmjenom nacionalnog zakonodavstva i povećavajući operativne kapacitete i financijska sredstva. Hrvatska će zahvaljujući angažmanu ove Vlade imati sigurne kuće do kraja godine u 6 županija u kojima ih trenutno nema- zaključuje premijer na HRT-u.