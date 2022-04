Plenković: Ako se Aladroviću i Miloševiću ništa ne dokaže, vratit ću ih u Vladu

Premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima je održao sastanak s koalicijskim partnerima kojima je predstavio nove članove Vlade.

Anja Šimpraga (SDSS) bit će nova potpredsjednica Vlade umjesto Borisa Miloševića dok Davor Filipović dolazi na mjesto ministra gospodarstva i održivog razvoja umjesto Tomislava Ćorića, a Marin Piletić bi umjesto Josipa Aladrovića trebao postati ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

- Zahvalio sam se ministru Aladroviću, Ćoriću i Miloševiću, svatko je dao svoj doprinos. Izrazito su bili bitni. Milošević kao simbol strateškog trokuta, HDZ-a na desnom centru s manjinskim zastupnicima i blokom liberalnijih stranaka. Josip Aladrović je dao veliki doprinos i uvijek dolazio s rješenjima, bio ja glavni naš predstavnik u okviru GSV-a. Ćorić se bavio s najvažnijim temama - kazao je Plenković.

- Još od slučaja s Horvatom smo dogovorili da su Miloševićev i Aladrovićevi mandati na raspolaganju, ako dokažu nevinost, vrata ove Vlade su im otvorena - dodao je.

- Što se tiče novih članova Vlade već je u javnost iscurilo. Tri su osobe, svi znaju više od 20-ak dana da će postati članovi Vlade. Postigli smo i odmah nakon onog sastanka HDZ-a u Karlovcu - rekao je Plenković. Potvrdio je kako će u Vladu ući Šimpraga, Piletić i Filipović te da će njih Sabor izglasati u petak.

Upitan je što je dogovoreno s ministrom Ćorićem.

- Mi smo s Ćorićem dugo razgovarali, on je specijalist za monetarnu politiku, tražit ćemo podršku partnera da postane jedan od viceguvernera HNB-a - kazao je.

Dodao je kako mu je žao što ministri odlaze te da će Aladrovića i Miloševića vratiti u Vladu ako im se dokaže nevinost.

- Teško je prejudicirati što će biti od svih tih procesa, dobro je za Aladrovića da se tome posveti i da to pokuša riješiti. Ako to riješi, vratit ću ih u Vladu obojicu - rekao je.

Upitan je o bojkotu predsjednika Milanovića.

- On bojkotira dva mjeseca sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. On je taj koji bojkotira. Što se tiče susreta, njemu je očito drago kad ga bilo tko zove. To što ga je zvao načelnik Rovišća gdje HDZ ima 100 posto vijećnika, to je bilo prije nego što je izvrijeđao HDZ - kaže. Misli da u budućnosti HDZ-vi gradonačelnici, načelnici i župani neće zvati predsjednika Milanovića.