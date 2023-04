Plenković čestitao Finskoj: 'To je povijesni dan koji čini naš Savez jačim'

Premijer Andrej Plenković u utorak je čestitao Finskoj ulazak u NATO savez i poželio da joj se uskoro pridruži i Švedska. „Čestitke i topla dobrodošlica Finskoj kao našoj novoj NATO članici“, napisao je Plenković na svom Twitter profilu na engleskom jeziku.

„To je povijesni dan koji čini naš Savez jačim“, dodao je premijer, pa izrazio nadu da će NATO uskoro moći izraziti dobrodošlicu i Švedskoj.

Congratulations and warm welcome to Finland as our new @NATO ally! 🇭🇷🇫🇮 It is a historic day that makes our Alliance stronger. We hope we will soon be able to welcome Sweden as a new alliance member as well.