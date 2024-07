Plenković bio na otvorenju hrvatskog dijela Europa parka u Njemačkoj: Glavna atrakcija je 'Voltron Nevera', ima i Tesle...

Hrvatski premijer Andrej Plenković je posjetio i Europa park u Rustu u saveznoj pokrajini Baden-Wuerttemberg gdje je nazočio otvaranju tematskog zabavnog parka posvećenog Hrvatskoj. „Velika mi je čast biti večeras s vama ovdje prilikom otvaranja hrvatskog dijela parka i činjenica da je Hrvatska kao prva istočna i središnja europske država predstavljana u ovom parku pokazuje vašu naklonost našoj zemlji“, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković obraćajući se vlasnicima parka Rolandu i Michaelu Macku.

Predsjednik hrvatske vlade je u prisutnosti Winfrieda Kretschmanna, čelnikom njemačke savezne pokrajine Baden-Wuerttemberg, s kojim se prije toga sastao, istaknuo značaj ovog tematskog parka za turističku promociju Hrvatske „365 dana u godini“. „Vi ne pomažete samo svom poslovanju nego i hrvatskom turizmu“, rekao je Plenković.

We are pleased to be in Rust for the opening of the Croatian theme section at @europa_park. It represents the balance of tradition and modernity that defines 🇭🇷today. I extend my gratitude to the Mack family for their dedication in realizing this vision.#VoltronNevera@MateRimac pic.twitter.com/ACvcKRr9OY