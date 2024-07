Milanović: Svejedno mi je tko će biti HDZ-ov kandidat za predsjednika jer će biti u šakama Plenkovića

Predsjednik Zoran Milanović u Krapinskom Toplicama komentirao je nedavno povećanje plaća dužnosnika te postavio pitanje potrebe za takvom mjerom u trenutnoj ekonomskoj situaciji. Milanović je komentirao: “Nikako, vidim da je neka rupčaga u proračunu, nije jasno što je i jesu li te neki obračuni unutar Vlade. Neshvatljivo je da bi netko pred izbore, bez obzira na mamce, to je dio loše prakse. Ne možeš reći da si protiv toga da se ljudima dignu plaće, to je klopka. Nedostaje milijardu i pol eura, kako je to moguće?”

Predsjednik je također izrazio zabrinutost zbog smanjenja sredstava za vojsku: “Vojsci će uzeti preko sto milijuna eura, vojska skapava. Kupili smo luksuzni robu od Francuza, vojska ne može bez streljiva i svega što je užasno skupo. Ukrajini mogu pokloniti 66 milijuna dolara, toliko je transportni avion, možda i dva koji Hrvatska nema. To ne djeluje kao ozbiljan posao, uvijek ista priča.”, piše N1.

Milanović je istaknuo kako je zabrinjavajuće što se svjesno išlo u politiku koja vodi do proračunskog deficita: “To je laganje, neodgovorno ponašanje, zna se da se procedura prekomjernog deficita vraća na staro, ali se pred izbore treba svidjeti ljudima tuđim novcem pa vidi kako ćeš.”

Predsjednik je komentirao i nedavne cyber napade na hrvatske institucije, optužujući premijera Plenkovića za opstrukciju: “Plenković opstruira državne funkcije koje su prevođenje Ustavnom. Ja sam jednom rekao da ne smatram potrebnim da se Vijeće za nacionalnu sigurnost hitno nađe, kada je Plenković odlučio da se treba naći, prošlo je tri godine. To je Plenkovićeva Hrvatska i ustavni suci, koji hvala Bogu, idu na otpad i nemaju s time nikakvih problema. Ja mogu govoriti i to ću nastaviti raditi.”

Milanović se osvrnuo i na predstojeće predsjedničke izbore te odnose s HDZ-om: “Svejedno mi je jer je to osoba koja će biti u Plenkovićevim šakama, hoće li to biti Pero, Marko ili Stevo, svejedno je. Zadatak će mu biti da drži zatvorena usta, to je Hrvatska stvarno i sada se na to navikavamo, kao magarac na batine.”

Na pitanje o svojoj plaći, Milanović je odgovorio: “Slovenci imaju još nižu plaću nego što je u Hrvatskoj. U nekim državama ljudi imaju puno veću plaću. Ja ovaj posao nisam želio i nisam se za ovu funkciju borio da bi se na njoj financijski udebljao.” Dodao je da će njegova kampanja za predsjedničke izbore biti skromna: “Kada mi netko kaže da ne može naći ministra za 3.000 eura, pa što me briga.” Milanović je na kraju zaključio: “Sretan sam ako ljudi u javnom sektoru mogu dobiti veće plaće, ljudi u prosvjeti, medicinske sestre.”

