Pjevač koji je s finskom premijerkom na spornoj snimci: 'Mi smo prijatelji, nije se dogodilo ništa neprimjereno'

Rasprava o plesanju i pjevanju finske premijerke Sanne Marin na privatnim zabavama ne prestaje zaokupljati ljudske umove, osobito s obzirom na to da su se pojavile nove snimke na kojima se vidi kako u jednom klubu u Helsinkiju pleše s finskim pjevačem Olavijem Uusivirtom.

Marin (36) je suočena sa sve češćim kritikama javnosti otkako je u četvrtak objavljena snimka na kojoj se vidi kako pleše s poznatim domaćim influencerima i umjetnicima u privatnome stanu, prije odlaska u još dva bara.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw