PITANJE DANA Što vam najviše smeta kod susjeda?

Bacanje urina kroz prozor, neugodni mirisi zbog nebrige o higijeni, bacanje smeća na zajedničke prostore. To su samo neki od primjera što rade susjedi iz pakla, napisali su očajni građani na stranici Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada. "Živim u zgradi koja ima četiri stana. Susjeda koja je u prizemlju ne dozvoljava nam da koristimo zajedničke prostore, nego je na sve stavila lokote i prisvojila ih. Također, zabranjuje prolaske dvorištem, koje je prisvojila i na glavni ulaz posadila voćnjak te je to isto učinila i oko septičke jame, do koje je zagradila prilaz ogradom i lokotom. Na prolaze postavlja žilete, žice, kamenje, cigle i slično kako bismo oštetili automobile", jedan je od komentara, dok se drugi tuži na susjeda koji ima 10 pasa koji non stop laju. Neki susjedi tresu tepihe kroz prozor, drugi čak i urin.

Svi smo se bar jednom u životu susreli s problematičnim susjedima. Smetala nam je buka u sitne sate, miris dinstanja luka netom nakon što smo, primjerice, oprali kosu, parkiranje na krivim mjestima, trčanje kućnih ljubimaca s jednog kraja susjednog stana na drugi, njihov glasni lavež, ili pak preglasna djeca ili možda nebriga o zajedničkoj higijeni prostora.

Potvrđuje to i Alen Kristović, predsjednik Udruge suvlasnika-stanara Grada Karlovca. On kaže kako su ometanje ili uzenmiravanje česti u zgradama. prvi korak u rješavanju takvih problema je, kaže, razgovor i podsjećanje na kućni red. Može se zvati i policija. Krajnja mjera je isključenje iz suvlasničke zajednice. U tom slučaju, stan problematičnog susjeda se prodaje na dražbi. "Postoji nekoliko takvih slučajeva u Hrvatskoj, ali je to dosta kompleksan i spor proces."