Pitali smo Mariju Selak Raspudić, Ivanu Kekin i Miru Bulja što misle o Trumpovoj pobjedi, otkrivamo što su nam rekli

Nakon duge, napete i neizvjesne izborne noći u Americi, koju su budno pratili ne samo građani i građanke Amerike, već i cijeli svijet, glavnim izazivačima i izazivačicama sadašnjeg hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na našim predstojećim predsjedničkim izborima postavili smo nekoliko pitanja o kojima će se rasprave voditi još danima, ako ne i tjednima. Kako oni komentiraju rezultat američkih izbora? Što kažu o povratku Donalda Trumpa u Bijelu kuću? Što to znači za Ameriku, ali i za cijeli svijet? Čega je to pokazatelj? Pitanja su to o kojima smo danas porazgovarali s nekima od njih. Tako su nam svoje stavove i ocjene iznijeli nezavisna saborska zastupnica te nezavisna i nestranačka predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić, saborska zastupnica i predsjednička kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin te saborski zastupnik i predsjednički kandidat Mosta Miro Bulj.

I mi možemo nešto naučiti

- Što se tiče izbora Donalda Trumpa za novog predsjednika SAD-a riječ je o volji građana SAD-a koju treba poštivati i u njihovom izboru im nitko, pa tako ni ja, nema razloga docirati. Što se pak tiče mojih očekivanja, vezano uz to kako će njegova pobjeda utjecati na ostatak svijeta, mogu samo reći da se nadam, kao i većina građana Republike Hrvatske, da će Trump realizirati neka od svojih predizbornih obećanja koja su išla u mirnodopskom smjeru i prema smirivanju sukoba na svjetskoj razini. Naravno, voljela bih da svijet uđe u jednu mirniju fazu. A s obzirom na Trumpov prethodni mandat, za pretpostaviti je da će se, općenito politički, Amerika više okrenuti samoj sebi. Stoga i mi možemo nešto naučiti jer nijedan izvanjski faktor ne može rješavati naše unutarnje političke probleme nego to trebamo učiniti upravo mi sami - ovim nam je riječima nezavisna saborska zastupnica te nezavisna i nestranačka predsjednička kandidatkinja na našim skorašnjim izborima Marija Selak Raspudić jutros komentirala rezultat američkih izbora koji pokazuje da se Donald Trump voljom većine američkih građana vraća u Bijelu kuću. U svom se komentaru dodatno osvrnula na joj nešto.

- Na načelnoj razini, ono što nam ostaje kao demokratski poticaj nakon američkih izbora sigurno je činjenica da se u Americi i građani, ali i javne osobe i svi ostali, ne boje politički agitirati i politički svrstavati, dok kod nas još uvijek vlada veliki zazor i strah od politike. To je upravo ono što svojom kandidaturom i želim promijeniti kako bih kao nezavisna i nestranačka predsjednička kandidatkinja potaknula što veći broj građana i građanki da se i oni sami politički aktiviraju i da nemaju straha za vlastitu egzistenciju kada javno izjašnjavaju svoje političke preference - referirajući se na američke izbore pozvala je Marija Selak Raspudić hrvatske građane i građanke na veći politički angažman, bilo da je riječ o javnom izjašnjavanju, bilo da je riječ o aktivnijem bavljenju politikom. A onda je zaključno ukazala na jednu zanimljivu inverziju.

- Ima još jedan detalj za koji bih rekla da je važan. Uobičajena je predrasuda da se ljevica bori za narod i obespravljene, a desnica za elitu. Prateći ove američke izbore, čini se da je, barem u slučaju Trumpa i Amerike, situacija obrnuta, da je radnička klasa prepoznala republikanskog kandidata, a da su demokrati u tom dijelu izgubili jer očito nisu pokazali i ukazali na svoju sposobnost da se uhvate u koštac s problemima radničke klase i ekonomije kao takve. I tako bi se upravo njih, demokrate, u ovom slučaju izbornih rezultata rije moglo karakterizirati elitističkima nego što je to slučaj s Donaldom Trumpom - kazala je Marija Selak Raspudić.

Pokazalo se da status quo nije održiv

- Ono što možemo odmah zaključiti jest da ovi američki izbori pokazuju da je status quo i njegovo održavanje - neodrživo, da to više ne funkcionira i da će, ako progresivne demokratske snage ne ponude alternativu adekvatnu tom postojećem stanju, to onda napraviti druga strana. I to tako da retoriku koja je prije točno stotinu godina dobila zalet i zamah uvuku u 21. stoljeće te je uspješno rašire uz pomoć medijske scene, a tu prije svega mislim na društvene mreže i njihove algoritme kojima se potiču podjele i mržnja. A naravno, sve je to pogonjeno milijardama i milijardama dolara onih kojima je jedini cilj da nakon ovih izbora ni na koji način ne moraju raspodjeljivati niti misliti hoće li očuvati svoja ogromna bogatstva. Ono što je dodatan i vrlo strašan apsurd ovih američkih izbora jest to što su upravo oni koji su u najlošijem položaju i koji su s pravom ljuti zbog tog svog najlošijeg položaja i bezizlaznost iz njega, birali čovjeka koji je rođen kao milijarder, koji je slavu stekao tako da je drugim ljudima dijelio otkaze i koji je obećao da će bogati postati još bogatiji. Za Trumpa su glasali i oni ljudi za koje je on govorio strašne stvari. Vrlo potlačene skupine unutar Amerike glasale su za njega iako im on nije obećao nikakvo oslobođenje od te potlačenosti. I ono na što se progresivne snage moraju koncentrirati jest da sagledaju vlastitu odgovornost u ovoj situaciji, a ona leži u tome da oni nisu ponudili alternativu za taj status quo i da je sad sasvim jasno da status quo nije održiv. A ako oni neće nuditi tu alternativu, vidimo tko hoće. I vidimo kakva će ta alternativa biti. Glas su Trumpu dali oni od kojih se to najmanje očekivalo i kojima će on donijeti stvarnu promjenu, ali na njihovu štetu. Toliko se htio promijeniti status quo da su ljudi izglasati za sebe lošu promjenu. To puno govori - kazala je o ponovnoj Trumpovoj pobjedi predsjednička kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin ukazujući na to zašto je do te pobjede došlo i kolika je krivnja demokratskih snaga za to što se u Americi upravo dogodilo.

- A to zašto demokratski političari nisu ponudili alternativu ne može se svesti na jedan razlog. Njih je cijeli niz, od toga kako se danas vijesti šire do toga kako se američki izbori financiraju. No jedna stvar koju svakako treba uzeti u obzir jest i to da demokratski političari nisu uspjeli ponuditi stvarnu promjenu u odnosu na dominaciju ekonomskih elita. O tome se radi. Ljudi su rekli da ne žele status quo, da je to neodrživo, a nikakva se stvarna promjena nije dogodila. I bojim se da idemo prema vremenu u kojem će sadašnje krize postajati sve veća prijetnja, pri čemu mislim na rastuću nejednakost i klimatske krize. U kontekstu "našeg sokaka", da tako kažem, mi moramo gledati što će događati i kako će sad s takvom promjenom okolnosti nositi Europska unija pa posljedično i naša regija. Ovo je trenutak da se Europska unija dodatno očvrsne i konsolidira oko svojih ciljeva, od kojih je jedan od ključnih - borba protiv klimatskih promjena. To da stvaramo pravedno i jednako društvo, to treba biti cilj Europske unije od kojeg ona ne smije odstupati. Zapravo, Europska unija sad postaje predvodnica u borbi protiv prijetnji vremena u kojem živimo. Nije to laka uloga, ali je Europska unija mora preuzeti - zaključila je Ivana Kekin poručujući kako bi se sad, u ovim okolnostima, morala postaviti Europska unija, a to znači i naša zemlja kao punopravna članica te unije.

Svim suverenističkim taborima ovo odgovara

- Svima nama koji pripadamo suverenističkim taborima, koji smo suverenističke političke opcije, ova Trumpova pobjeda odgovara. Ona će i u Americu, i u svijetu, pa tako onda i u Europi, ojačati snage koje prije svega podupiru obiteljske vrijednosti i protive se suludim politikama koje se skrivaju iza tzv. woke pokreta, rodnog ludila, LGBTQ propagande... Doći će do promjene, a ta je promjena u ovom trenutku poželjna. Poruke koje je Trump slao očito su dobro primljene jer su birači procijenili da je ova Bidenova administracija potpuno podbacila. Od kada je Joe Biden na vlasti ratni su se sukobi otvorili na svim stranama i očito su američki birači zaključili da je politika sadašnje Bidenove administracije loša jer nikada nije bilo više ratova i nikada nije bilo opasnije vrijeme. Nadam se da će mirotvorstvo biti ključan Trumpov potez, kao i sigurnost te stabilnost, pogotovo na ovim našim područjima, kao i u Ukrajini i na Bliskom istoku. To je prioritet, to je važno za stabilnost međunarodne politike. Znači, sadašnju politiku treba mijenjati. Dolazi suverenistička politika. I ovo što se dogodilo u Americi poruka je da se mijenja i politika u Hrvatskoj. Politika koju provodi Europska unija, pogotovo vladajuća Europska pučka stranka i njeni priljepci, dovela nas je u ovaj katastrofalan položaj i u ovu nestabilnu situaciju da nam je, što se Hrvatske tiče, u nekoliko godina zemlju napustilo 400 tisuća ljudi, da bi se onda neophodna radna snaga nekontrolirano uvozila. Toj katastrofi treba doći kraj - ovako pak na Trumpovu pobjedu gleda Mostov saborski zastupnik i predsjednički kandidat Miro Bulj.

FOTO Karijera mu je krenula uz 'tatin poguranac', zarađivao milijarde i doživio bankrote: Dječak plavih očiju opet je prvi čovjek SAD-a