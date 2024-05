Piroman kod Valpova na 50-ak mjesta podmetnuo požar, šef vatrogasaca: 'Ovakav slučaj još nismo imali'

P ožar u šumi između Valpova i Narda buknuo je jučer popodne. Iz DVD-a Valpovo interveniralo je 16 vatrogasaca s četiri vozila, a s područja DVD-a Nard jedno vozilo i 16 vatrogasaca. Buktinja je ugašena u 20.40, a na mjesto događaja izašla je policija koja još uvijek utvrđuje uzrok požara.

Stjepan Koški, zapovjednik DVD-a Valpovo, kazao je za 24sata da je za požar odgovoran ljudski faktor, odnosno da je podmetnut. Gorjelo je, tvrdi, na pedesetak mjesta, a na nekima je plamen dosezao visinu i do tri metra.

“Ne želim nagađati je li u pitanju piroman ili druga pobuda, ali činjenica je da je u pitanju ljudski faktor. No, da je to planirana aktivnost ukazuje na to da je to lokacija daleko od svih putova gdje su se nalazili vikendaši i izletnici, tamo nije bilo ljudi koji su slavili praznik rada”, kazao je Koški. “43 godine sam vatrogasac i nikada nisam imao ovako očitu intervenciju, da sama situacija na terenu ukazuje da je najvjerojatnije podmetnuta paljevina.”, govori Koški.

FOTO Valpovački vatrogasci gasili požar u šumi, gorjelo je na 50 mjesta

Zapovjednik je kazao i kako je vrijeme bilo vjetrovito, ali da je šuma takve konfiguracije da vjetar nije ulazio u njenu dubinu te da se “ne može govoriti o prenošenju požara s pomoću lišća, žari ili bilo kakvih drugih zbog loših vremenskih uvjeta. Najviše nas je potaknulo na razmišljanje to što niti jedna opožarena lokacija nema veze s jedna s drugom. Točno se vidi da ima pojas zelenila od 6 metara između požara, pa čak i 30 metara, što znači da je čisto ljudski faktor”, smatra.

Iz policije su kazali da su dojavu o požaru dobili u 17:36. Objašnjavaju da je gorjela suha trava i nisko raslinje, te da je opožareno oko pet tisuća kvadratnih metara. Ističu da nije došlo do materijalne štete ili opasnosti za imovinu i druge ljude, te da provode istragu kako bi utvrdili konkretan uzrok požara.

VEZANI ČLANCI: