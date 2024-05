Noćas izbila pucnjava na benzinskoj postaji u Petrinji: Jedan muškarac je ozlijeđen

Prvomajska proslava prošla je umalo kobno za jednog muškarca, nakon što je sinoć na benzinskoj postaji došlo do pucnjave u kojoj je on i ozlijeđen. Kako je izvijestila sisačko-moslavačka policija, do pucnjave je došlo u Sisačkoj ulici u Petrinji, oko 00.20 sati.



- Osobe koja se dovode u vezu s ovim događajem uhićene su i dovedene u prostorije policijske postaje - objavila je policija.

Više detalja o ovom događaju bit će poznato nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja.

