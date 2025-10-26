Pijan vozio studente do Opatije. Ide u zatvor na 45 dana

Vozač autobusa, koji je pod utjecajem alkohola prevozio skupinu studenata, u nedjelju je doveden na prekršaji odjel Općinskog suda u Rijeci gdje mu je izrečena zatvorska kazna od 45 dana i zabrana vožnje D kategorije u trajanju od dvije godine. Policijska uprava primorsko - goranska je izvijestila da su policijski službenici po dojavi u subotu na području Ravne Gore zatekli vozača autobusa zagrebačkih registracijskih oznaka koji je prevozio skupinu studenata. Riječ je o 40-godišnjem hrvatskom državljaninu kod kojeg je, uz pomoć alkometra, utvrđena koncentracija alkohola od 2,02 promila. Uhićen je i zadržan u službenim prostorijama policije do otrežnjenja.

Uz zatvorsku kaznu i dvogodišnju zabranu vožnje vozilima D kategorije do pravomoćnosti presude donijeta je i mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole svih kategorija, naveli su iz policije. Prema izjavama studenata Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, koje je alkoholizirani vozač prevozio na konferenciju u Opatiji, nakon što su utvrdili da vozi pijan, pokušali su ga nagovoriti da se zaustavi, što je učinio tek na odmorištu Kupjak. Studenti su, u međuvremenu, pozvali policiju, koja je ubrzo stigla na mjesto događanja.