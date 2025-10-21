Petrova bolnica obustavila pobačaje na zahtjev

"Petrova je privremeno obustavila pobačaje na zahtjev", tvrdnja je koja se danas počela širiti društvenim mrežama, uglavnom na profilima ženskih udruga. "Prema informacijama koje smo jučer (20. listopada) zaprimile iz bolnice, Petrova – jedna od ključnih ustanova u Hrvatskoj za pružanje usluge medikamentoznog pobačaja – privremeno je obustavila izvođenje pobačaja na zahtjev", stoji u objavi Center for Civil Courage. Stupili smo u kontakt s aktivisticom Hrabrih sestara, koje djeluju u sklopu Ženske mreže. – Naša je volonterka u ponedjeljak ujutro nazvala Petrovu i pitala može li se naručiti za pobačaj. Rečeno joj je da ultrazvuk do daljnjeg neće obavljati usluge s ciljem pobačaja na zahtjev – rekla nam je Romana Jakaša iz Hrabrih sestara.

Dodala je kako je danas kolegica ponovno zvala Petrovu tražeći termin radi prekida trudnoće. Odgovoreno joj je kako trenutačno ne rade prekid trudnoće na zahtjev jer nemaju medicinske sestre koje obavljaju dio posla vezan uz prekid trudnoće – izdavanje tableta i upute za uzimanje, budući da u Petrovoj pobačaj na zahtjev obavljaju medikamentozno. Ženu su uputile da se obrati na Merkur, Sveti Duh ili Vinogradsku. I sami smo pokušali nazvati Petrovu htijući provjeriti. Kolegica je nazvala centralu i rekla da se želi naručiti za pobačaj. – Osoba koja se javila prespojila me negdje, gdje se, međutim, nitko nije javljao – kazala je kolegica. Naknadno je u nekoliko navrata ponovno nazvala broj na kojem su Hrabre sestre dobile odbijenicu, ali se više nitko nije javljao.

Nazvali smo prof. Slavka Oreškovića, predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, upitavši ga je li točno da ova ključna klinika središnje nacionalne bolnice uskraćuje zakonom zajamčeni pobačaj na zahtjev žene. – Nije točno. Nitko tko je tražio pobačaj danas nije vraćen s Klinike, ali imamo problem s velikom većinom medicinskih sestara, s mladima koji su došli raditi i koje su se vratile s rodiljnog dopusta. Prizivaju se na savjest i odbijaju dati tablete za medikamentozni pobačaj. Zato provodimo upitnik da vidimo koliko ih se priziva na savjest i to bismo trebali utvrditi ovoga tjedna – kazao nam je prof. Orešković.

U Petrovoj, naime, pobačaj provode medikamentozno, što znači da žene koje odluče pobaciti taj postupak potaknu tabletama koje im daju u bolnici, a jedino u slučaju da dođe do nekih komplikacija, potrebna je i kiretaža. Hrabre sestre službeno su se obratile Ministarstvu zdravstva te vodstvu Petrove, tražeći objašnjenje i jasne informacije o tome kada će usluga ponovno biti dostupna.

"Bolnica s takvim nacionalnim značajem ne bi smjela prebacivati odgovornost za pružanje rutinske i zakonom zajamčene zdravstvene usluge na druge ustanove, osobito zato što većina drugih bolnica nema njezine kapacitete ni stručni kadar. Smatramo da je ovime ženama dodatno otežan pristup sigurnom i legalnom pobačaju te da su povrijeđena temeljna ženska ljudska prava. Pobačaj na zahtjev mora ostati dostupan u Petrovoj bolnici", poručuju.