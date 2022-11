Petrinjski ultramaratonac Branko Šubić će istrčati 44 km od Iloka do Vukovara

Brojnim aktivnostima kojima će se obilježiti skorašnji Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, pridružit će se i Branko Šubić. Petrinjac koji je skrenuo pažnju hrvatske javnosti svojim ultramaratonskim pothvatima. On će u četvrtak 17. studenoga, dakle dan prije Dana sjećanja, pretrčati 44 km od Iloka do Vukovara. Na taj će način dodati još jedno poglavlje u svom projektu podrške hrvatskim braniteljima čiji je glavni moto "Da se ne zaboravi".

- Posebno mi je drago što je moja akcija uvrštena u službeni protokol otkrivanja spomenika Kati Šoljić, majci četvorice branitelja koji su nesebično položili živote na oltar domovine. Njezina žrtvasimbolizira žrtvu svih majki čija su djeca stradala u Domovinskom ratu i neizmjerno sam sretan što mogu biti dio te svečanosti - otkriva Šubić.

Bivši nadareni hrvač petrinjskog Gavrilovića, potom nogometni sudac i istaknuti pikado djelatnik, hodanjem na daljinu se počeo baviti 2016. godine, u svojoj 54. godini života. Već sljedeće godine je odradio etapni ultramaraton u kojemu je po paklenim vrućinama početkom kolovoza u pet dana prešao 265 km od Vukovara do Petrinje. Potom je 2019. godine u šest dana pretrčao 260 km od Knina do Petrinje, da bi vrhunac bila prošlogodišnja akcija u kojoj je u ukupno 11 dana savladao 520 km od Dubrovnika do Knina, te od Gline do Petrinje. Sve tri akcije bile su u sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Foto: Alen Čaušević

- Mnogi me pitaju zašto svoje tijelo izlažem takvim naporima, ali moja je žrtva ništavna u usporedbi s tisućama onih koji su žrtvovali svoje živote zato da bi mi danas imali svoju državu. Na svima nama je da ne dozvolimo da njihova žrtva padne u zaborav. Svojim akcijama uspijevam postići određenu medijsku pozornost, svaki put one budu popraćene u novinskim i tv izvješćima, a pozitivne reakcije ljudi, prije svega na moje objave na društvenim mrežama, daju mi pravo za reći da je cilj u potpunosti ostvaren - kaže Šubić.

Start ultramaratona je u 8:30 sati u Iloku, i to kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima kod masovne grobnice na Katoličkom groblju. Nakon toga Šubić će se kretati državnom cestom D2, a trasa je Ilok - Šarengrad - Mohovo - Opatovac - Lovas - Sotin - Vukovar. Dolazak kod spomenika Kati Šoljić na Mitnici predviđen je oko 14:30 sati.

Foto: Alen Čaušević

Kao što je to činio u svim svojim prethodnim akcijama, u mjestima kroz koja prolazi Šubić će posjetiti spomenike, masovne grobnice i spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima, te se pokloniti i zapaliti svijeće za one koji su dali živote za Hrvatsku.

- Također želim iskazati poštovanje i zahvalnost svim živućim braniteljicama i braniteljima na doprinosu u Domovinskom ratu - na kraju je poručio Šubić.

Foto: Alen Čaušević