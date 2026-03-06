Naši Portali
VREMENSKA PROGNOZA

Petak će biti sunčan, temperature idu do 19 °C: Evo što nas čeka za vikend

Split: Proljetno poslijepodne na Žnjanu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Robert Jurišić
06.03.2026.
u 09:47

U središnjoj Hrvatskoj jutarnja temperatura između -1 i 3 °C, a dnevna kao na istoku, od 16 do 18 °C. Prevladavat će sunčano, mjestimice ujutro uz maglu, a sredinom dana i popodne ponegdje će biti slabog i umjerenog jugoistočnog i istočnog vjetra

Petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti obilježen sunčanim vremenom. Samo mjestimice uz rijeke može biti kratkotrajne jutarnje magle. Ponegdje će puhati umjeren istočnjak, a dnevna će temperatura porasti do vrijednosti između 16 i 18 °C, nakon što će ujutro biti od 0 do 4 °C. U središnjoj Hrvatskoj jutarnja temperatura između -1 i 3 °C, a dnevna kao na istoku, od 16 do 18 °C. Prevladavat će sunčano, mjestimice ujutro uz maglu, a sredinom dana i popodne ponegdje će biti slabog i umjerenog jugoistočnog i istočnog vjetra, rekao je to Krunoslav Mikec iz DHMZ-a za HRT.

- U Lici i Gorskom kotaru mjestimice istočnjak i sjeveroistočnjak, a na sjevernom Jadranu zapadnjak, prema kraju dana bura. Bit će uglavnom sunčano, ujutro ponegdje s maglom u kotlinama Like te u Istri. Najviša temperatura zraka od 14 do 17 °C, a najniža između 3 i 8 °C, u Gorskoj Hrvatskoj između -3 i 2 °C. Obilje sunčanog vremena na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije, ujutro uz mogućnost za maglu, posebice u Ravnim kotarima te u Zagori. Sredinom dana i popodne mjestimice će puhati umjeren jugozapadnjak, a temperatura zraka će porasti do vrijednosti između 16 i 19 °C - navodi u prognozi. Umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana i poslijepodne bit će i na jugu zemlje. Jutarnje vrijednosti temperature bit će od 5 do 10 °C, moguće ponegdje u unutrašnjosti i malo niže. Usto, petak pretežno sunčan.

- I sljedeća tri dana na kopnu većinom sunčano, uz porast naoblake tijekom nedjelje te osobito u ponedjeljak, pri čemu je uglavnom u Lici i Gorskom kotaru moguće malo kiše. Mjestimice je moguća magla, a temperatura zraka bit će podjednaka kao u četvrtak i petak.

Na Jadranu također mnogima ugodno toplo, za vikend i uglavnom sunčano, u prvom dijelu subote s burom, a mjestimične magle može biti ponajprije na sjevernom Jadranu. U ponedjeljak promjenjiva naoblaka uz mogućnost za pokoju kap kiše - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

dhmz vremenska prognoza vrijeme

