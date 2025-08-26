Pet puta je pravomoćno osuđen i oduzeta mu je vozačka, a on i dalje vozi!?

Zbog počinjenih prometnih prekršaja i nakupljenih negativnih bodova vozačka dozvola mu je ukinuta, a on je već pet puta pravomoćno osuđivan. No sve to, pameti nije prizvalo 44-godišnjaka kojeg je ovog vikenda ophodnja prometne policije zaustavila na području Škurinja u Rijeci, dok je vozio. Iako nema vozačku dozvolu. Kako je "lik i djelo" 44-godišnjaka policajcima bio poznat od prije, znali su da nema vozačku dozvolu. No kada su ga zatražili da im pokaže prometnu dozvolu, on je pokrenuo vozilo i odvezao se.

Odnosno pobjegao je policiji, i u tom bijegu je u nekoliko navrata prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, nepropisno je pretjecao, nepropisno se polukružno okretao na mjestu gdje to nije dozvoljeno pri čemu je vozilom udario u betonski rubnjak. Policajci su mu sve to vrijeme davali zvučne i svjetlosne signale, tražeći ga da se zaustavi, no umjesto toga on je nastavio voziti, kršeći prometne propise. Na koncu se zaustavio na Mlaci, gdje je izašao iz vozila. Potom je trčeći pokušao pobjeći, no na koncu je ipak uhićen.

Policija ga je privela, privremeno mu je oduzela vozilo, a zbog više prometnih prekršaja, kao i prekršaja iz Zakona o prebivalištu i Zakona o osobnoj iskaznici, policija je protiv 44-godišnjaka nadležnom općinskom sudu podnijela optužni prijedlog u kojem traži da ga se novčano kazni sa 7.200 eura te da mu se trajno oduzme vozilo.