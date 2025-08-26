Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
POLICIJA TRAŽI DA MU SE TRAJNO ODUZME VOZILO

Pet puta je pravomoćno osuđen i oduzeta mu je vozačka, a on i dalje vozi!?

Šibenik: Kontrole prometne policije na gradskim ulicama
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
26.08.2025.
u 08:58

Zaustavio se na Mlaci, gdje je izašao iz vozila. Potom je trčeći pokušao pobjeći, no na koncu je ipak uhićen.

Zbog počinjenih prometnih prekršaja i nakupljenih negativnih bodova vozačka dozvola mu je ukinuta, a on je već pet puta pravomoćno osuđivan. No sve to, pameti nije prizvalo 44-godišnjaka kojeg je ovog vikenda ophodnja prometne policije zaustavila na području Škurinja u Rijeci, dok je vozio. Iako nema vozačku dozvolu. Kako je "lik i djelo" 44-godišnjaka policajcima bio poznat od prije, znali su da nema vozačku dozvolu. No kada su ga zatražili da im pokaže prometnu dozvolu, on je pokrenuo vozilo i odvezao se.

Odnosno pobjegao je policiji, i u tom bijegu je u nekoliko navrata prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, nepropisno je pretjecao, nepropisno se polukružno okretao na mjestu gdje to nije dozvoljeno pri čemu je vozilom udario u betonski rubnjak. Policajci su mu sve to vrijeme davali zvučne i svjetlosne signale, tražeći ga da se zaustavi, no umjesto toga on je nastavio voziti, kršeći prometne propise. Na koncu se zaustavio na Mlaci, gdje je izašao iz vozila. Potom je trčeći pokušao pobjeći, no na koncu je ipak uhićen.

Policija ga je privela, privremeno mu je oduzela vozilo, a zbog više prometnih prekršaja, kao i prekršaja iz Zakona o prebivalištu i Zakona o osobnoj iskaznici, policija je protiv 44-godišnjaka nadležnom općinskom sudu podnijela optužni prijedlog u kojem traži da ga se novčano kazni sa 7.200 eura te da mu se trajno oduzme vozilo. 
Ključne riječi
vozačka promet policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još