Perešinov MiG sad je u Hrvatskoj, ali ne i F-16 koji je sanjao

Hrvatska je krajem listopada 1991. već bila u žestokom ratu, bombardirani su i raketirani Banski dvori, JNA je zajedno sa pobunjenim Srbima započela trganje teritorija novouspostavljene i još međunarodno nepriznate države, Vukovar je bio pred padom, Dubrovnik u okruženju, a iz ratom pogođenih krajeva u ostatak Hrvatske slijevale su se stotine tisuća izbjeglica. Rudolfu Perešinu, tada 33-godišnjem Hrvatu, pilotu jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva već je duže bilo neizdrživ ostanak u takvoj, otvoreno velikosrbiziranoj vojsci, no izdržavao je i čekao da ostvari dogovoreni bijeg zrakoplovom.

Bio je već evakuirao suprugu Ljerku i kćer Daliborku iz Bihaća, ali nije želio prebjeći na hrvatsku stranu bez borbenog zrakoplova. Kako su svi aerodromi još bili pod nadzorom JNA, razmišljao je o tome da otme MiG-a 21 i sleti na autoput u blizini Zagreba, te sakrije zrakoplov ispod nadvožnjaka, no u dogovoru sa Zagrebom ipak nije krenuo u toliko riskantnu akciju. Svoj let tako je preusmjerio, 25. listopada skrećući nisko niz padine Alpa, u austrijski Klagenfurt. U roku od 4 dana iz Austrije je stigao u Hrvatsku i ubrzo postao legenda HRZ-a, jedan od naših najboljih ratnih pilota koji je za svoju Domovinu dao i život 2. svibnja 1995., tijekom akcije “Bljesak”.

Avion željela i Srbija

No, trebalo je proći 28 godina da bi se dogodilo da se u Hrvatsku napokon vrati legendarni MIG 21 oznake “26 112”, koji je i simbolički označio početak bijega pilota Hrvata iz tadašnjeg ratnog zrakoplovstva SFRJ. Taj prvi let završio je u Austriji, pa su ga Austrijanci čuvali tijekom raspada i rata na prostorima bivše države, a na kraju izložili u vojnom muzeju u Zeltwegu. Hrvatska je intenzivno nastojala vratiti taj avion u Hrvatsku jer za nas on ima veliku simboličku vrijednost, a razgovori su se intenzivirali zadnjih dvije i pol godine, kada su o tome nekoliko puta razgovarali hrvatski i austrijski ministri obrane Damir Krstičević i Mario Kunasek. Austrijanci su, naime, ponavljali svoj stav da je taj MiG-21 stvar sukcesije između bivših republika bivše države, a kako je povrat MiG-a zahtijevala i Srbija, stvar se zakomplicirala. Koliko je poznato, nikakav dogovor da Perešinov MiG pripadne Hrvatskoj nije ostvaren, primjerice sa Srbijom, tako da je očito došlo do pomaka u “neutralnom” stavu Austrije. Koja je dobru i promjenu svoje volje dokazala već prije nekoliko mjeseci, kada je u Zagreb vraćena uniforma, kaciga i ostala oprema koje je pri bijegu pripadala Perešinu.

Pomoglo je, vjerojatno i to što je MORH Austrijancima, za njihov vojni muzej osigurao “zamjenski” MiG-21, koji više nije operativan u HRZ-u. U Hrvatsku se tako Perešinov MiG-21 vraća pet dana poslije godišnjice njegove pogibije tijekom operacije Bljesak 2. svibnja 1995. Na kraju je MiG-21 rastavljen u Zeltwegu te kamionom transportiran upravo u Zagreb. U operaciji je sudjelovalo 8 naših zrakoplovnih tehničara, 6 vozača i dva časnika. Veteran, desetnik Željko Janečić, skupnik Tomislav Kozjak govore s kakvim su velikim emocijama iz Zeltwega dopremili Rudijev MiG, a o krajnjoj motivaciji u ovom poslu govore jednako i general Dragan Matanović i brigadir Michael Križanec.

– Svi smo ponosni da se ovaj avion kao simbol junaštva vratio u RH – poručuju. Perešinov MiG će na Plesu biti ponovno sastavljen i javno izložen već u nedjelju ispred zgrade MORH-a u Zagrebu. Zrakoplov će nakon toga biti čuvan na Plesu te će biti središnji izložak 2025. kada Hrvatska konačno dobije svoj vojni povijesni muzej. A tamo će stajati i Perešinovo “Ja sam Hrvat, ne mogu i neću pucati na Hrvate”, kako je 1991. rekao šokiranim, no prijateljski raspoloženim Austrijancima nakon iznenadnog slijetanja u Klagenfurtu. Perešin je bio prvi od cijele grupe Hrvata pilota koji su iz jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva prebjegli na stranu Hrvatske. Dotad su piloti već bježali, no bez aviona, a Perešin je bio prvi koji je to učinio riskantnim letom. Dugo je čekao na mogućnost bijega. Ta se prilika stvorila 25. listopada kada je dobio hitnu naredbu da izviđa povlačenje JNA iz Slovenije.

On je, naime, bio pilot-izviđač i letio je na posebnoj inačici MIG-a 21 R, koji nije bio naoružan, nego je nosio kamere. Po povratku s izviđanja, Perešin je skrenuo u Austriju i u visini Bleiburga u brišućem letu sletio u obližnji Klagenfurt. Kasnije će doznati da su njegov avion Austrijanci uočili tek kada je već izbacio kotače za slijetanje, pa ga nisu stigli presresti. Postao je 1993. zapovjednik borbene eskadrile, te je u borbenom letu u području Save, između Nove i Bosanske Gradiške pogođen protuavionskom raketom (Strela) iz BiH. Uspio se katapultirati, no kako je to učinjeno s visine od samo 50 metara, to se katapultiranje pokazalo pogibeljnim. Dugo se nije znalo ni kako je poginuo, sumnjalo se da je zarobljen, pa zarobljen i ubijen, da bi se iskristalizirala priča kako je, onesviješćen pao u Savu i ugušio se. Pregovori o povratku njegovih posmrtnih ostataka sa srpskom stranom trajali su više od dvije godine. Njegovo je tijelo Hrvatskoj vraćeno 4. kolovoza 1997., a 15. rujna pokopan je na Mirogoju u Zagrebu.

Susreti za Rudija 12. svibnja

U studenom 1994. Perešin daje intervju Večernjem listu, pod naslovom “Za 5 godina poletjet ću na F-16”! Iz tog intervjua valja objaviti taj i sada aktualan dio kada kaže: “Nabava je zrakoplova dugoročan posao. To su poslovi stoljeća. Prijeđemo li na F-16, onda treba znati da ćemo barem slijedećih 50 godina letjeti na zapadnim zrakoplovima. Na F-16 neću poletjeti tako skoro. Realno je zapadni zrakoplov s hrvatskim oznakama očekivati za 5 godina.” Od tog intervjua prošlo je 24 godine. HRZ niti do danas nije dosanjao taj Perešinov san iz 1994. Ministar obrane, Damir Krstičević za Večernji list kaže da je “nakon povratka Perešinova MiG-a, sada potrebno da u HRZ-u ostvare, taj njegov san, u što je i dalje uvjeren”. Svake godine u njegovoj rodnoj Gornjoj Stubici u Hrvatskom zagorju održavaju se “Susreti za Rudija”, međunarodni aeromiting, koji posjećuju tisuće građana. Idući, 22. susret za Rudija, na 24. obljetnicu Perešinove smrti, održava se u nedjelju, 12. svibnja.