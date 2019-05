MiG 21 legendarnog hrvatskog pilota Rudolfa Perešina nakon 28 godina stiže u Hrvatsku

Trebalo je proći 28 godina da bi se dogodilo da se u Hrvatsku napokon vrati legendarni MIG 21 oznake "26 112", kojim je i simbolički označio početak bijega pilota Hrvata iz tadašnjeg ratnog zrakoplovstva SFRJ. Taj prvi let završio je u Austriji, pa su ga Austrijanci čuvali tijekom raspada i rata na prostorima bivše države, a na kraju izložili u vojnom muzeju u Zeltwegu.

Hrvatska je intenzivno nastojala vratiti taj avion u Hrvatsku, jer za nas on ima veliku simboličku vrijednost, a razgovori su se intenzivirali zadnje dvije i pol godine, kada su o tome nekoliko puta razgovarali hrvatski i austrijski ministri obrana Damir Krstičević i Mario Kunasek.

U Hrvatsku se tako Perešinov MIG 21 vraća pet dana iza godišnjice njegove pogibije tijekom operacije Bljesak 2. svibnja 1995. Do sada Austrijanci nisu vraćali MIG 21, tražeći da taj problem u raspravi o sukcesiji riješe članice bivše države. Na koncu, MIG 21 je rastavljen u Zeltwegu, te kamionom upravo transportiran u Zagreb. Nakon današnje prezentacije u zrakoplovnoj bazi HRZ-a na Plesu bit će ponovno sastavljen i javno izložen već u nedjelju ispred zgrade MORH-a u Zagrebu.

Zrakoplov će nakon toga biti čuvan na Plesu, te kako je planirano, bit će središnji izložak 2025., kada Hrvatska konačno dobije svoj vojni povijesni muzej.

"Ja sam Hrvat, ne mogu i neću pucati na Hrvate" rekao je 25. listopada 1991. šokiranim, no prijateljski raspoloženim Austrijancima Rudolf Perešin, tada 33-godišnji pilot borbenog MIG-a 21, nakon iznenadnog slijetanja na južnoaustrijski aerodrom u Klagenfurtu. Perešin je bio prvi od cijele grupe Hrvata pilota koji su iz jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva prebjegli na stranu Hrvatske nakon napada JNA na novostvorenu državu. Dotad su piloti već bježali, no bez aviona, a Perešin je bio prvi koji je to učinio riskantnim letom. Taj njegov let dogovaran je mjesecima s hrvatskom stranom, ali prvo se čekalo da iz Bihaća, gdje je Perešin bio smješten, na hrvatsku stranu stigne njegova obitelj, supruga Ljerka i kći Daliborka. Kako su tada i već bili pod lupom vojne tajne službe KOS, Perešin je dugo čekao na mogućnost bijega.

Perešin je 1994. godine dao intervju za Večernji list:

Ta se prilika stvorila 25. listopada, kada je dobio hitnu naredbu da izviđa povlačenje JNA iz Slovenije. Perešin je, naime, bio pilot-izviđač i letio je na posebnoj inačici MIG-a 21 R, koji nije bio naoružan, nego je nosio kamere.

Po povratku s izviđanja, Perešin je skrenuo u Austriju i u visini Bleiburga u brišućem letu sletio u obližnji Klagenfurt. Kasnije će saznati da su njegov avion Austrijanci uočili tek kada je već izbacio kotače za slijetanje, pa ga nisu stigli presresti. Četiri dana poslije, Perešin je već u Hrvatskoj, gdje sudjeluje u formiranju borbenog zrakoplovstva.

Neposredno pred pogibiju 1995. postao je i zapovjednik borbene eskadrile, te je u borbenom letu u području Save, između Nove i Bosanske Gradiške pogođen protuavionskom raketom iz BiH. Uspio se katapultirati, no kako je to učinjeno s visine od samo 50 metara, to se katapultiranje pokazalo pogibeljnim.

Dugo se nije znalo niti kako je poginuo, ni da li je zarobljen, a pregovori o povratku njegovih posmrtnih ostataka sa srpskom stranom trajali su više od dvije godine.

Njegovo je tijelo Hrvatskoj vraćeno 4. kolovoza 1997., a 15. rujna pokopan je na mirogojskom groblju u Zagrebu. Svake godine u njegovoj rodnoj Gornjoj Stubici u Hrvatskom Zagorju održavaju se "Susreti za Rudija", međunarodni aeromiting, kojeg posjećuju tisuće građana. Idući, 22. susret za Rudija, na 24. obljetnicu Perešinove smrti, održava se u nedjelju, 12. svibnja.

Video: Američki vojni zrakoplovi F-16 sletjeli u vojarnu na Plesu