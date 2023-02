Penavu zanima zašto Andrej Plenković još uvijek nije iza rešetaka

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava objasnio je danas novinarima u Saboru kako je cilj interpelacije DP-a i cijele oporbe opoziv Andreja Plenkovića s mjesta predsjednika Vlade, i to zbog, kako je naveo, pljačke neviđenih razmjera te duboke ispremreženosti vladajućih struktura. - Radi se o tome da se situacija se iz dana u dan rapidno mijenja u kontekstu imena, ali narativ je uvijek isti, a narativ je pljačka neviđenih razmjera i neviđena duboka premreženost vladajućih struktura, čime je u opasnost dovedeno samo postojanje i funkcioniranje Hrvatske kao države. Sada je dosta. S ovim nebrojenim aferama vrijeme je da se kaže - car je gol. Vrijeme je da shvatimo da ćemo kao država i građani svi proći vrlo neslavno ako Andreja Plenkovića ne zaustavimo i ne maknemo ga s vlasti - rekao je Penava osvrnuvši se na objavljenje poruke između Vladinih službenika i ministara s predsjednikom uprave Hrvatskih šuma, naglasivši da sve to ne govori samo kao saborski zastupnik i čelnik Domovinskog pokreta, već i kao bivši član HDZ-a.

- Mnogi o ovome što govorim šute, no ovo sad nije više samo stvar HDZ-a jer se radi o ugrožavanju temelja same države. Misli li itko u ovoj državi da - nakon 20 i nešto ministara koji su smijenjeni radi koruptivnih radnji, od kojih su neki završili u zatvoru - Andrej Plenković o tome nije imao pojma? Misli li netko da je AP itko drugi osim Andreja Plenkovića? Treba li za to još dokaza nakon što smo vidjeli prepisku stranačkih uzdanica? Dokazi su na svakom koraku. Jedino me zanima - jesu li ljudi svjesni koliko smo koruptivna i kompromitirana država i zašto je taj čovjek još uvijek na slobodi? To je jedina stvar koju se trebamo pitati - jesmo li svjesni koliko se država urušava kada nakon svih ovih dokaza taj čovjek još nije iza rešetaka - isticao je Penava.

U nastavku je spomenuo i Plenkovićevu "miljenicu" Gabrijelu Žalac koja je, kako reče, u zatvoru završila ne zahvaljujući DORH-u već isključivo zahvaljujući djelovanju europskog tužitelja, iako su materijali o tom slučaju u DORH-ovim ladicama stajali dvije godine.

- Cilj interpelacije je ostavka Andreja Plenkovića. Da je imalo morala i brige za ovu državu i hrvatske građane, on bi to sam napravio. Međutim, na njegovu se svijest i odgovornost ne možemo pozivati niti od njega možemo išta očekivati. Ali možemo se pozivati na svijest i savjest naših građana, onih poštenih političara i onih poštenih HDZ-ovaca. Pozivam ih - izađite iz te sjene, prestanite šaputati po kuloarima, kafićima i na telefone. Prestanite me opterećivati i vi iz Dubrovnika, i vi iz Osijeka, Vukovara i Zagreba. Mislite na budućnost Hrvatske i naših generacija. I smijenite tog čovjeka jer ugrožava opstojnost svih nas. Nisam u HDZ-u bio u vrijeme Ive Sanadera, ali ovo što danas radi Andrej Plenković šest je puta gore od onoga što je radio Sanader - ustvrdio je Penava i pritom otkrio kako je 2016. ili 2017. netom izabranom premijeru Plenkoviću u Sabor donio svoju pisanu ostavku baš zato što je Gabrijela Žalac imenovana ministricom.

- I zato opet pozivam svoje kolege u HDZ-u, dajte, nađite onu hrabrost, ono poštenje, jer ide sve kvragu. Te hrabrosti nije bilo prije, ali sad je vrag odnio šalu. Pronađite tu hrabrost ili nam država ide k vragu - naglašavao je Penava u poruci koju je uputio članstvu HDZ-a.

Na pitanje je li ga itko ikada tražio da nekoga zaposli, odgovorio je ovim riječima:

- Je li me tražio, manje je bitno. Bitno je da nisam postupio po tome. Uvijek vas ljudi na ulici zaustavljaju i pitaju, ali nisam na dužnosti od jučer, govorimo o gotovo desetljeću, i samo mogu reći - pogledajte gdje su članovi moje obitelji. I nakon 15 godina vidjet ćete da su to iste pozicije. A pogledajte i gdje su "moji" direktori i "moji" pročelnici. Nema ih u zatvorima, DORH-u, sudovima i aferama. Sve je jasno.