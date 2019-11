Penava predstavio program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava predstavio je danas program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine čiji središnji događaj i ove godine će biti Kolona sjećanja koja će se 18. studenoga kretati iz dvorišta vukovarske bolnice do Spomen obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Program se obilježava pod sloganom Vukovar – mjesto posebnoga pijeteta, a kako je najavljeno Kolonu sjećanja i ove godine predvoditi će preživjeli branitelji Vukovara i članovi obitelji ubijenih i nestalih.

– Prvi put Kolona sjećanja u Vukovaru obilježavala se 1997. godine kada je se kretala drugačijom trasom. Te prve godine u koloni je bilo 100-ak Vukovaraca. Tek treću godinu kolona je dobila sadašnju trasu, a ona okupi i do 100.000 građana iz cijele Hrvatske i dijaspore, rekao je Penava dodajući kako je ovo najmasovniji spontani događaj u Hrvatskoj ali i okolnim državama.

Podsjetio je kako se Dan sjećanja na žrtvu Vukovara obilježava i širom Hrvatske ali i u brojnim gradovima širom svijeta. Penava i ove godine u Vukovaru očekuje veliki broj građana koje je zamolio da dolaskom u Vukovar uvijek znaju kojim povodom su u gradu i što se toga dana obilježava. Podsjetio je 2717 ubijenih Vukovaraca tijekom agresije na grad kao i srušeni i uništeni grad.

– Nikome ne šaljemo pozivnice i svi su dobrodošli u Vukovar. Pozivamo sve da dođu u Vukovar, a ako ne mogu onda da stradanje Vukovara i Vukovaraca obilježe u svojim gradovima i selima, istakao je Penava.

Na upit očekuje li da će u Koloni sjećanja kao sudionici biti i Milorad Pupovac kao i pripadnici SDSS-a i DSS-a Penava je kazao kako bi svatko tko drži do Vukovara, većinskog naroda, manjina trebao toga dana da bude dio kolone i pokloni se ubijenim Vukovarcima.

– Zašto to neki ne rade to morate njih pitati, a ja mogu reći samo kako je to sramota s njihove strane. Mislim kako bi bilo dobro za Vukovar da su neki, kojih svih ovih godina nema u koloni, dio kolone sjećanja, kazao je Penava.

Na upit je li s obzirom na to da obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu vukovara dolazi u vrijeme predsjedničke kampanje moguće izbjeći politiku i politikantstvo od strane pojedinih predsjedničkih kandidata Penava je rekao kako toga dana u Vukovaru nema mjesta ničemu drugome osim sjećanju na 1991. godinu i svega onoga što se tih dana događalo u Vukovaru.

– Toga dana nema mjesta nikakvim drugim izjavama osim o Vukovaru i njegovim žrtvama. Ne mislim kako zbog Vukovara život mora stati ali svi koji imaju barem malo empatije prema svemu što je Vukovar preživio trebali bi se toga držati. Vjerujem kako su predsjednički kandidati samosvjesni okolnosti i da će se suzdržati od svega onoga što je izvan nekih okvira prihvatljivoga i normalnoga, rekao je Penava.

Kako se toga dana u Vukovaru svakako očekuje i dolazak cijeloga državnoga vrha, pa tako i premijera Andreja Plenkovića s kojim je Penava, kako se govori, u zahlađenim odnosima, novinari su postavili i pitanje hoće li i toga dana biti riječi o istragama ratnih zločina, neefikasnosti pravosuđa i neradu hrvatskih državnih institucija.

– Ne mislim kako su ti odnosi zahlađeni ali mislim i kako je odnos dvije osobe u okolnostima svega što je Vukovar proživio 1991. godine smiješan i nevažan. Svatko tko dolazi toga dana svjestan je tih dana nepravde, bestijalnosti i iživljavanja nad jednim gradom i njegovim građanima. Isto tako poslije 1992. godine svi su svjesni bestijalnosti bezakonja i šutnje nad žrtvama koje nisu dobile pravdu, istakao je Penava.

Unatoč ranijim najavama 18. studenoga, u vrijeme Kolone sjećanja, vukovarski Vodotoranj neće biti obnovljen kako je ranije najavljivano. Penava je to obrazložio određenim prolongiranjem od strane izvođača, problemima s operativom kao i greškama u projektu. Vodotoranj bi trebao biti obnovljen tijekom 2020. godine.