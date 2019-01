Penava optužuje SDSS: 'Ne zanima ih što je službeno u ovoj državi'

Četiri dana nakon konferencije za novinare i dva dana nakon fizičkog napada na učenika Tehničke škole Nikola Tesla, koji nastavu pohađa na srpskom jeziku i pismu, izjavu za medije dao je i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

- Prema službenom policijskom izvješću u Vukovaru se prije dva dana dogodio sukob različitih navijačkih skupina što je, nažalost, periodična pojava u Vukovaru bilo prema navijačkom, nacionalnom ili drugom osnovu. To je za svaku osudu i svi ćemo se u tome složiti. Međutim, mi imamo puno veći problem. On je sustavne naravi i pitam se hoćemo li se i u osudit te pojave složiti. On se tiče svega onoga što sam pokazao na tiskovnoj konferenciji, a to je nepoštivanje hrvatske himne, nedozvoljavanje djeci da prime paketiće povodom blagdana Božića i dijeljene te djece po nacionalnoj osnovi, neučenje nastave iz povijesti kada je tema Domovinski rat kao i odlazak u posjet osuđenim ratnim zločincima.

Tu kreću naše nevolje, to su potezi koji se uporno ignoriraju i o kojima javnost ništa ne zna i mi moramo biti iskreni i reći jesmo li društvo koje te pojave osuđuje ili ne. Vrlo je zanimljivo kako je jedan ovaj nesretan čin upravo SDSS iskoristio da istupi u javnost sa tezama suprotnim policijskom izvješću. Izgleda da SDDSS ne zanima što je službeno u ovoj državi kako po policijskim izvješćima tako i nastavne teme iz povijesti, rekao je Penava koji nije dozvolio bilo kakva novinarska pitanja.

