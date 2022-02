Penava o vladinom paketu mjera: Glume frajere sada kada je kraj sezone grijanja

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u srijedu je poručio kako je Vladin paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata vrijedan 4,8 milijardi kuna dojmovna politika te ocijenio kako u Vladi "glume frajere" sada kada dolazi kraj sezone grijanja.

"Sram ih bilo, to je dojmovna politika, pelješenje države, naroda, umirovljenika, nemojte nasjesti na floskule i priče", poručio je Penava na konferenciji za medije.

Ocijenio je kako će mjere "ugasiti požare i ostaviti spaljenu zemlju".

Podsjetio je kako je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), koja određuje cijenu plina, bila dužna svim tvrtkama koje dobavljaju plin, a to su i toplane, regulirati cijenu u roku mjesec kako bi uskladila poslovanje i izbjegla porast ulaznih troškova.

To nije napravila zato što su opetovano sedam i osam puta tražene nadopune predmeta kako bi prošla sezona grijanja, a to je isti rukopis kao i rukopis ovih mjera, naveo je.

Penava je poručio kako Vlada državu vodi neodgovorno, što se vidi na rezultatima popisa stanovništva.

Govoreći o demografskoj situaciji, podsjetio je kako su pozvali Vladu da okupi sve političke i znanstvene snage jer demografski slom nije problem samo jedne vlade, generacije ili stranke, već svakog onog tko voli Hrvatsku.

"Nažalost, očekivano, doživjeli smo odbacivanje tog prijedloga i na najnižoj razini paušalno, demagoško bavljenje demografskom katastrofom", rekao je Penava.

Konstatirao je kako Hrvatska ima državnika koji je na začelju kolone, koji prvo osluškuje što će reći narod i što mu je oportuno napraviti i to onda napravi radi "peglanja svog imidža", a ne zbog društvenog interesa.

Ocijenio je i kako premijer Andrej Plenković nije državnik, već karijerni diplomat, kao i ljudi oko njega.

Radić: Mjere mirišu na jedno, izbori se bliže

Zamjenik predsjednika stranke Mario Radić istaknuo je kako premijer daje dojam da su mjere kontinuitet planiranih politika te upozorio na to kako se u Hrvatskoj zapravo planira.

Naveo je kako je prošle godine u proračunu za energetiku bilo predviđeno 5,7 milijardi, a potrošeno 7,5 milijardi, dok je za ovu godinu planirano manje - 5,2 milijarde, podsjetivši kako je proračun donijet u prosincu kada su već porasle cijene energenata.

"Garantiram vam da će to biti između 10 i 11 milijardi, to će biti rupa od nekakvih pet do šest milijardi u proračunu", upozorio je.

Radić je rekao kako je Vlada iznijela i dobre mjere, poput onih za poljoprivredu, za koje kažu da su prepisane s njihove presice, a pozdravio je i mjere za umirovljenike. No, ocijenio je kako mjere mirišu na jedno - izbori se bliže.

Pojasnio je kako je nove izbore spomenuo jer se takvi potezi većinom vuku pred izbore, a kao primjer naveo je Srbiju i Mađarsku.

Šterc: Depopulacija utječe na sve temeljne sustave

Na konferenciji je sudjelovao i demograf Stjepan Šterc koji je naveo kako depopulacija na razini od gotovo 400 tisuća nije najgori pokazatelj iz novog popisa stanovništva, već su demografi bili zatečeni time da je razina prirodnog pada prešla 27.000 ljudi u jednoj godini, dok je između dva popisa to preko 170.000 ljudi.

Poručio je kako depopulacija izravno utječe na sve temeljne sustave na kojima počiva država te kako to nije svjetonazorsko pitanje, već strateško, a ozbiljan odgovor na problem još nije vidio.

"Očekivalo se, nakon ovakve katastrofalne slike, da se već drugi dan donese odluka o provođenju demografske revitalizacije po oba modela, stimuliranja rađanja i selektivne imigracijske politike", rekao je Šterc.

