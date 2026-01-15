Machado ponudila Trumpu Nobelovu nagradu u Bijeloj kući

Venezuelska oporbena čelnica María Corina Machado izjavila je novinarima da je u četvrtak na privatnom sastanku u Bijeloj kući američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ponudila medalju svoje Nobelove nagrade za mir, ali nije rekla je li je on prihvatio. "Mislim da je danas povijesni dan za nas Venezuelce", rekla je nakon sastanka s Trumpom, što je bilo prvi puta da su se osobno sreli. Na pitanje je li američki predsjednik zadržao medalju, nije odgovorila.

Machado je nedavno rekla da bi ustupanje nagrade Trumpu bio čin zahvalnosti venezuelskog naroda za uklanjanje predsjednika Nicolasa Madura. Nobelov institut objavio je u subotu da se Nobelova nagrada za mir ne može prenijeti, podijeliti ili opozvati. Nakon što su američke snage otele venezuelskog predsjednika Madura u Caracasu, Trump je odbio podržati Machado, rekavši da nije kvalificirana za vođenje zemlje.