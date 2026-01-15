Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIVATNI SASTANAK

Machado ponudila Trumpu Nobelovu nagradu u Bijeloj kući

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado meets with U.S. President Donald Trump at the White House in Washington
Foto: CRAIG HUDSON/REUTERS
1/3
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
15.01.2026.
u 23:41

Nobelov institut objavio je u subotu da se Nobelova nagrada za mir ne može prenijeti, podijeliti ili opozvati

Venezuelska oporbena čelnica María Corina Machado izjavila je novinarima da je u četvrtak na privatnom sastanku u Bijeloj kući američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ponudila medalju svoje Nobelove nagrade za mir, ali nije rekla je li je on prihvatio. "Mislim da je danas povijesni dan za nas Venezuelce", rekla je nakon sastanka s Trumpom, što je bilo prvi puta da su se osobno sreli. Na pitanje je li američki predsjednik zadržao medalju, nije odgovorila.

Machado je nedavno rekla da bi ustupanje nagrade Trumpu bio čin zahvalnosti venezuelskog naroda za uklanjanje predsjednika Nicolasa Madura. Nobelov institut objavio je u subotu da se Nobelova nagrada za mir ne može prenijeti, podijeliti ili opozvati. Nakon što su američke snage otele venezuelskog predsjednika Madura u Caracasu, Trump je odbio podržati Machado, rekavši da nije kvalificirana za vođenje zemlje. 

Norveška šokirana Milanovićevom izjavom, sada mu stigao odgovor: 'Ne može se uspoređivati...'
Ključne riječi
Nobelova nagrada za mir Donald Trump María Corina Machado

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!