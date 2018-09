Penava o razgovoru s Božinovićem: Ne odustajem od prosvjeda

Poslije razgovora s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, poslije prozivki državnih institucija o sankcioniranju ratnih zločina i najave prosvjeda 13. listopada, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je da ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Novinarima je rekao kako je s Božinovićem i njegovim suradnicima imao konstruktivan razgovor tijekom kojega bilo riječi i o formiranom stručnom timu za istraživanje ratnih zločina na Ovčari.

- Taj posao sasvim sigurno nije jednostavan jer je od počinjenja zločina proteklo 27 godina. Stručni je tim oformljen u veljači prošle godine i upoznali su me s njegovim aktivnostima u mjeri u kojoj o tome mogu govoriti. Vjerujem im da se određene radnje poduzimaju, no to ne mijenja ništa u smislu održavanja prosvjeda. Dobro je to je došlo do razgovora ali bi bilo daleko bolje da su pitanja procesuiranja ratnih zločinaca davno riješena, rekao je Penava.

Dodao je i kako misli da postoje problemi unutar sustava koji je postavljen tako da poprilično otežava efikasnost u istraživanju ratnih zločina. Ipak, i poslije razgovora u Zagrebu kaže kako ne odustaje od prosvjeda jer bi to bilo neozbiljno.

- Prevelike su to traume i stvari koje opterećuju napredak Vukovara. Žao mi je što ima ljudi i političkih opcija koji su ovo iskoristili na posve krivi način pa u prvi plan stavljaju nešto što je sasvim nebitno. Raspravlja se o tomu tko bi taj prosvjed mogao iskoristiti ili zlorabiti te o tome hoću li možda biti sankcioniran, no to uopće nije važno, rekao je Penava čije su riječi snažno odjeknule u Hrvatskoj.

