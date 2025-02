Penava: Ajmo biti ozbiljni i realni. Sjetite se 43. dan da bi možda mogao pobjeći

Sudac istrage osječkog Županijskog suda u četvrtak je, zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, odredio istražni zatvor saborskom zastupniku DP-a Josipu Dabri kojega tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta i nezakonito oružje. Situaciju je komentirao Ivan Penava. "Čovjek je bio spreman odgovarati sukladno zakonu. S tim nismo imali problem. Problem je da se netko sjeti četrdeset i neki dan, kada nema kriterija za određivanje pritvora, da politički cipelari", naveo je Penava.

"Pritvor se određuje da bi se utvrdila odgovornost u kaznenom djelu. Ne privodite nekoga jer ima mogućnost bijega prvi ili drugi dan, nego to radite četrdeset i neki dan. Ajmo biti ozbiljni i realni i reći da to nije normalno, da pustite nekoga 40 dana da može pobjeći i sjetite se 43. dan da bi možda mogao pobjeći. Tu smo tražili podršku kolega, smatramo da je to neprofesionalno. Vidjeli ste kako je Sabor glasao", kaže Penava.

"Neugodno nam je i zbog čina pucanja. Da ne misli bilo tko da štitimo to i pokrivamo. Čovjek je platio cijenu. Neugodno mi je što se to uopće dogodilo, kao čovjeku i predsjedniku stranke", ističe. "Ovo je cirkus. U cirkusu nećemo sudjelovati. Ruke u zraku Domovinskog pokreta za cirkusiranje i cirkusante se neće dogoditi. E sad, ja govorim na temelju spoznaja s kojima danas raspolažem", dodaje Penava.

"Apsolutno nismo zadovoljni i ne vidimo argumente koji bi nas naveli na pomisao da ovdje nije riječ o političkom pritisku, manipuliranju institucijama koji bi trebale biti neovisne." Uz to, Penava ističe: "Snimke se pojavljuju u trenutku u kojem se pojavljuju. Dosta su stare, pušta ih se u određenom trenutku. Kroz medije se najavljuje kako će Općinsko državno odvjetništvu u Osijeku postupati. Znači, nije dobro. Neovisne institucije nemamo."

Odgovarajući na novinarska pitanja, Penava navodi: "Zašto nisam bio u Saboru taj dan? Jednostavno, koliko je ozbiljno pravosuđe, toliko sam ozbiljan i ja."