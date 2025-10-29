Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 227
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
RODITELJI KONAČNO IZBORILI ODLAZAK RAVNATELJICE

Pečat politike na domu užasa: djeca ispaštala, odgovorni šutjeli

VL
Autor
Josipa Ban
29.10.2025.
u 20:52

Nekoć uglednu odgojno-obrazovnu ustanovu u Velikoj Gorici samo od početka ove školske godine napustilo 13 zaposlenika

Situacija u kojoj se trenutačno nalaze učenici Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica (CZOO VG) i njihovi roditelji teško je zamisliva u 21. stoljeću te socijalnom i naprednom društvu. Trebala bi to biti ustanova koja se brine o obrazovanju, razvoju i napretku školaraca s posebnim potrebama, raznim intelektualnim i fizičkim teškoćama, no pretvorena je u razorenu instituciju u kojoj je razvoj i napredak djece i mladih gurnut sa strane. Centar je kadrovski devastiran. Od početka školske godine, odnosno u manje od dva mjeseca, čak trinaestero zaposlenika dalo je otkaz. Situacija je kaotična i potencijalno opasna za školarce, a odnosi su narušeni.

Ključne riječi
roditelji Centar za odgoj i obrazovanje HDZ Velika Gorica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zapušteni dvorac obitelji grofa Kulmera u Cerniku pokraj Nove Gradiške
Video sadržaj
7
TUŽNA SUDBINA PLEMIĆKOG DVORCA

Mali grof bio je omiljen među svojim vršnjacima. U školu je dolazio kočijom. A uz ovaj dvorac veže se i jedna legenda

Iako su ovi čvrsti, više od šest stoljeća stari temelji na kojima je izgrađen dvorac u Cerniku, preživjeli čak i tursko osvajanje, a sam dvorac preživio je Prvi i Drugi svjetski rat te Domovinski rat i potres koji mu je znatno oštetio krovište, pitamo se hoće li taj biser arhitekture preživjeti i nemar i zaborav, kako vlasnika, tako i hrvatskih institucija?

Učitaj još

Kupnja