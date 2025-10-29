Pečat politike na domu užasa: djeca ispaštala, odgovorni šutjeli

Situacija u kojoj se trenutačno nalaze učenici Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica (CZOO VG) i njihovi roditelji teško je zamisliva u 21. stoljeću te socijalnom i naprednom društvu. Trebala bi to biti ustanova koja se brine o obrazovanju, razvoju i napretku školaraca s posebnim potrebama, raznim intelektualnim i fizičkim teškoćama, no pretvorena je u razorenu instituciju u kojoj je razvoj i napredak djece i mladih gurnut sa strane. Centar je kadrovski devastiran. Od početka školske godine, odnosno u manje od dva mjeseca, čak trinaestero zaposlenika dalo je otkaz. Situacija je kaotična i potencijalno opasna za školarce, a odnosi su narušeni.