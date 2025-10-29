Pečat politike na domu užasa: djeca ispaštala, odgovorni šutjeli

Situacija u kojoj se trenutačno nalaze učenici Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica (CZOO VG) i njihovi roditelji teško je zamisliva u 21. stoljeću te socijalnom i naprednom društvu. Trebala bi to biti ustanova koja se brine o obrazovanju, razvoju i napretku školaraca s posebnim potrebama, raznim intelektualnim i fizičkim teškoćama, no pretvorena je u razorenu instituciju u kojoj je razvoj i napredak djece i mladih gurnut sa strane. Centar je kadrovski devastiran. Od početka školske godine, odnosno u manje od dva mjeseca, čak trinaestero zaposlenika dalo je otkaz. Situacija je kaotična i potencijalno opasna za školarce, a odnosi su narušeni.
Video sadržaj
U DIVLJINI
FOTO Ante Kostelić izgradio je raj na Zemlji gdje su rasli Janica i Ivica: 'Ovo ne bih prodao ni za 20 mil. €'
5
SVLADALE GA EMOCIJE
VIDEO Naš pjevač rasplakao se na koncertu u Beogradu! Slomili su ga stihovi ove pjesme, a svi pričaju o reakciji publike
NOVA METODA
Velika promjena u hrvatskoj medicini: Pacijenti se nakon operacije oporavljaju u rekordnom roku
Kvalitetan tretman