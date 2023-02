Pažljivo preko granice: Drakonske kazne za one koji u autu imaju previše cigareta, alkohola, mesa...

Protekloga vikenda na Graničnom prijelazu Izačić, na granici Hrvatske i BiH, putnica je kažnjena jer je u automobilu vozila 15 kuhinjskih krpa. U vozilu je bilo nekih kućnih potrepština te pet pakiranja kuhinjskih krpa, a u svakom su bile po tri krpe. Nije poznata ukupna vrijednost, ali, prema carinskom pravilniku, količina je vjerojatno veća od dopuštene za osobne potrebe pa je platila kaznu od 300 eura, a krpe su joj oduzete.

Ograničenja

Ovo je posljednji u nizu slučajeva drakonskih kazni na granici s Hrvatskom. Vozač automobila Audi koji je krajem prošlog mjeseca zaustavljen na GP Maljevac prilikom putovanja iz BiH u Hrvatsku dobio je kaznu od 540 eura zbog 6 kutija cigareta Marlboro Touch Blue. Iz Carinske uprave Republike Hrvatske potvrdili su navedeni prekršaj te obrazložili nalog koji je uručen bh. vozaču.

- Benjamin Dervišević kriv je što dana 27. siječnja 2023. godine na RGP Maljevac u 15.15 prilikom ulaska u carinsko područje Unije, kao vozač u osobnom automobilu marke Audi A4, slovenskih registracijskih oznaka, nije podnio carinsku deklaraciju za robu pod ograničenjem pri uvozu, i to 120 komada cigareta Marlboro Touch, a koja se nalazila u naslonu za ruku, osobnoj torbici i džepu hlača.

Upravo količina cigareta koja se može prenijeti iz BiH u Hrvatsku stvara nedoumice kod građana. Od 1. siječnja 2021. na snagu je stupio novi pravilnik o oslobađanju od PDV-a i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država, u koje se ubraja i BiH. Tako sada putnici, umjesto 10 kutija cigareta, koliko su do tada mogli prenijeti bez plaćanja davanja u osobnoj prtljazi, preko granice mogu prenijeti samo dvije kutije.

Pri unosu robe u carinsko područje EU-a u osobnoj prtljazi putnika oslobađanje od uvoznih davanja odnosi se na sljedeće količine duhanskih trošarinskih proizvoda: 40 cigareta, 20 cigarillosa (pri čemu se cigarillom smatraju cigare neto težine do tri grama po komadu), 10 cigara, 50 g duhana za pušenje, 50 g grijanog duhanskog proizvoda, 10 mililitara e-tekućine te 50 g novih duhanskih proizvoda.

VIDEO: Pao krijumčarski lanac iz BiH

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novim pravilnikom RH je primijenila donju graničnu vrijednost dopuštene količine duhanskih proizvoda koja se primjenjuje u zemljama EU-a. Kad su u pitanju alkoholna pića, dopušteno je unijeti 16 litara piva, 4 litre vina te 2 litre alkoholnih pića koja imaju manje od 22 posto alkohola, odnosno jednu litru jačih alkoholnih pića. Međutim, za one koji žive u pograničnoj zoni RH i susjednih trećih država ili radnike u istim područjima vrijede još stroža pravila. Naime, njima je dopušteno prenijeti samo 25 cigareta.

Novim pravilnikom određeno je da se oslobađanje od PDV-a i trošarine odnosi na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne prelazi iznos od 2200 kuna po putniku. Za putnike mlađe od 15 godina vrijednosni limit je 1100 kuna. Brojni pušači iz pograničnoga područja, ali i iz udaljenijih mjesta, upravo su zbog nižih cijena cigareta i duhanskih proizvoda često dolazili u prekograničnu kupnju u BiH. Zbog navedenih ograničenja i strogih graničnih kontrola rizik je prevelik, a kazne preoštre da bi se preko granice nosilo više od dopuštene količine cigareta.

Meso i mlijeko zabranjeni

Spomenimo i to da uopće nije dopušteno unijeti meso i mlijeko te proizvode od mesa i mlijeka. Dopušteno je po osobi unijeti 20 kilograma svježe, sušene, kuhane, osoljene ili dimljene ribe, kozica, rakova i dagnji. Kada su u pitanju drugi proizvodi životinjskog podrijetla, poput meda, jaja, proizvoda od jaja, mesa puževa ili žabljih krakova, tu je dopušteno unijeti do 2 kg po osobi. Svježeg voća i povrća, osim krumpira, smijete unijeti do 5 kg.