Parlament RS podržao Dodikov zahtjev za "reviziju" činjenica o genocidu u Srebrenici

Parlament Republike Srpske u utorak je na zahtjev predsjednika tog entiteta Milorada Dodika odlučio zatražiti od vlade RS da stavi izvan snage svoje izvješće iz 2004. koje je potvrdilo činjenice o genocidu nad Bošnjacima što su ga u srpnju 1995. godine počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba.

Glasovima zastupnika samo iz srpskih stranaka Narodne skupštine RS usvojeni su zaključci kojima je entitetska vlada pozvana uspostaviti novo povjerenstvo.

To bi tijelo trebalo na "na objektivan i nepristran" način utvrditi činjenice o zbivanjima na području Srebrenice u cijelom razdoblju od 1992. do 1995., a ne samo u srpnju te godine kada je presudama Međunarodnog suda pravde (ICJ) i Međunaodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) utvrđeno da je ondje počinjen zločin genocida nad bošnjačkim stanovništvom.

Parlament RS sada od vlade traži da prebroji i Srbe koji su ondje poginuli ili ubijeni od 1992. godine no tome je dodan i zahtjev da se izradi registar Srba stradalih na području Sarajeva i to od 1991. godine do kraja rata. To bi bila zadaća za dva nova povjerenstva koja bi svoj rad trebala okončati unutar roka od godine dana.

U zaključcima za koje je glasovalo 70 od ukupno 82 zastupnika koliko ih je u Narodnoj skupštini RS, stoji da taj parlament izražava opredjeljenje da se "kroz istraživanje istine o zbivanjima u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine ojača uzajamno povjerenje u BiH i regiji i eliminiraju manipulacije o ovim događajima.

Zaključili su nadalje da rezultate treba predstaviti relevantnim domaćim i međunarodnim tijelima i javnosti kako bi se spriječilo dalje manipuliranje sudbinama istinskih žrtava i njihovih obitelji". Dodik je na početku posebne skupštinske sjednice posvećene ovom pitanju ustvrdio kako genocida u Srebrenici uopće nije bilo, a više od sedam tisuća ubijenih Bošnjaka nazvao je pretjerivanjem.

Bošnjački zastupnici u parlamentu RS odbacili su zaključke srpskih stranaka uz konstataciju da nijedan politički dokument ne može primijeniti povijesne činjenice i sudske presude. Kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) Šefik Džaferović za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH poručio je Dodiku da će Bošnjaci dopro zapamtiti uvrede koje im nanosi ovakvim postupcima omalovažavajući njihove patnje i žrtve.

"Istina o genocidu duboko je urezana u našu kolektivnu svijest. Uvredama na račun žrtava i svih Bošnjaka Dodik pravi štetu samo sebi i srpskom narodu kojeg predstavlja", izjavio je Džaferović povodom rasprave u parlamentu RS.

Na sličan način reagirali su i brojni drugi političari. Predsjednik Demokratske fronte (DF) i kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio je da se Dodik danas ponaša poput Radovana Karadžića 1991. godine kada je prijetio ratom i nestankom Muslimana.

Komšić drži da ovo nije samo dio predizborne kampanje nego strateški projekt veličanja genocida koje je davno iz faze nijekanja prešao u fazu glorificiranja.

"Ako Dodik ponovo krene u nasilje za to neće biti odgovoran samo on nego i svi oni koji su ga tetošli, kako iz međunarodne zajednice, tako i oni iz Bosne i Hercegovine koji tvrde da je Dodik dobar suradnik", kazao je Komšić.