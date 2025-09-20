Par u Njemačkoj zarađuje 3800 eura i traži dodatak za dijete: 'Kako druge obitelji uspijevaju dobiti sve te dodatke, a mi ništa?'

Jedna obitelj iz Srbije, koja se nedavno preselila u Njemačku, požalila se u Facebook grupi Balkanci u Njemačkoj da, unatoč tome što oboje rade, ne uspijevaju ostvariti pravo ni na dječji dodatak kinderzuschlag ni na socijalnu pomoć wohngeld.

– Imamo dvoje djece i oboje radimo, ali plaća nam je na granici. Kad smo tražili kinderzuschlag, odbili su nas jer navodno imamo previše prihoda. A kada smo tražili wohngeld, rekli su da imamo premalo prihoda. Bukvalno smo između dvije stolice – ni ovdje ni tamo nemamo pravo na pomoć. Kako onda druge obitelji uspijevaju dobiti sve te dodatke, a mi ništa? Moja neto plaća je 1700, a muž ima 2100 eura – napisala je korisnica u objavi.

Podsjetimo, wohngeld je državna pomoć u Njemačkoj koja pomaže kućanstvima s nižim primanjima da lakše pokriju troškove stanovanja, dok je kinderzuschlag mjesečni dodatak uz dječji doplatak (kindergeld) namijenjen roditeljima s manjim ili srednjim prihodima. Visina ovih naknada ovisi o primanjima, veličini kućanstva i stambenoj zoni.

Obitelj je navela da nakon plaćanja stanarine od 1350 eura i režija od 74 eura, od ukupnih prihoda od 3800 eura ostaje oko 2400 eura za sve ostale troškove života. Njihova objava izazvala je burne reakcije članova grupe. Puno ljudi osuđivalo je ovu objavu.

"Pa imate preko 4000 € s dječjim doplatkom. Ako ne možete živjeti s tim, onda nemam riječi!", "U 12 godina s troje klinaca nismo nikad ništa tražili, sve svojim rukama zaradili. Nek si ona i muž nađu dodatan posao i ne moljakaju okolo.", Nisam se mogao načuditi šta se smatra dobrim primanjem za par u Njemačkoj. Te plaće koje su naveli su premale da bi se dolazilo u Njemačku.", "Ti kada bi dobila na lotu bilo bi malo!", bili su neki od komentara.

​​​​Dio korisnika ipak je naveo da su troškovi života u Njemačkoj daleko veći te da zna za slučajeve u kojima su obitelji s manjim primanjima bez problema dobivale ove naknade.