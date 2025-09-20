U Njemačkoj neoprezni stanari podliježu kazni i do 50.000 eura

Dolazak jeseni u Njemačkoj ne znači samo kraj vrtlarske sezone i prizore šarenog lišća, već i niz obveza za vlasnike kuća i stanova. Naime, prema propisima, svatko je dužan ukloniti lišće s pločnika ispred svog posjeda jer u protivnom čini upravni prekršaj. Ako zbog skliskog lišća dođe do nesreće, vlasnik može biti odgovoran za odštetu, a kazne se u najtežim slučajevima penju i do 50.000 eura, piše Fenix.de.

Osim uklanjanja lišća, poseban nadzor odnosi se na korištenje puhača i usisavača. Budući da se ti uređaji smatraju izrazito bučnima, njihovo korištenje dopušteno je samo radnim danom između 9 i 13 sati te od 15 do 17 sati. Tko prekrši ova pravila, riskira također visoke novčane kazne. Iznimka vrijedi samo za uređaje s posebnim ekološkim certifikatom – njih je dozvoljeno koristiti u širem vremenskom rasponu, od 7 do 20 sati.

Problematično je i odlaganje vrtnog otpada. Spaljivanje lišća, drva ili granja u vlastitom vrtu u većini njemačkih općina strogo je zabranjeno, čak i kada se radi o manjoj vatri. Za takve prekršaje predviđene su kazne od nekoliko stotina eura pa sve do 2.500 eura. Samo u pojedinim općinama moguće su iznimke, no i tada je potrebno paljenje najaviti i dobiti službeno odobrenje. Dopuštene su tek male zatvorene vatre, primjerice u vatrenim zdjelama, košarama ili ograđenim vatrištima promjera manjeg od jednog metra, uz obavezno pridržavanje sigurnosnih pravila i vremenskih uvjeta.

Njemački mediji ističu da je svrha ovih pravila zaštita sigurnosti građana i okoliša. Lišće i biljni otpad, ako se ne uklone na vrijeme, ne predstavljaju samo opasnost za prolaznike, nego i prijetnju ekosustavu jer onečišćuju tlo i podzemne vode. Zato stručnjaci savjetuju građane da se pridržavaju lokalnih propisa o odlaganju otpada i da lišće i biljne ostatke zbrinjavaju na propisan način, kako bi izbjegli visoke kazne i nepotrebne nevolje.