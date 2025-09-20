U Njemačkoj neoprezni stanari podliježu kazni i do 50.000 eura

Dolazak jeseni u Njemačkoj ne znači samo kraj vrtlarske sezone i prizore šarenog lišća, već i niz obveza za vlasnike kuća i stanova. Naime, prema propisima, svatko je dužan ukloniti lišće s pločnika ispred svog posjeda jer u protivnom čini upravni prekršaj. Ako zbog skliskog lišća dođe do nesreće, vlasnik može biti odgovoran za odštetu, a kazne se u najtežim slučajevima penju i do 50.000 eura, piše Fenix.de.
Osim uklanjanja lišća, poseban nadzor odnosi se na korištenje puhača i usisavača. Budući da se ti uređaji smatraju izrazito bučnima, njihovo korištenje dopušteno je samo radnim danom između 9 i 13 sati te od 15 do 17 sati. Tko prekrši ova pravila, riskira također visoke novčane kazne. Iznimka vrijedi samo za uređaje s posebnim ekološkim certifikatom – njih je dozvoljeno koristiti u širem vremenskom rasponu, od 7 do 20 sati.
Problematično je i odlaganje vrtnog otpada. Spaljivanje lišća, drva ili granja u vlastitom vrtu u većini njemačkih općina strogo je zabranjeno, čak i kada se radi o manjoj vatri. Za takve prekršaje predviđene su kazne od nekoliko stotina eura pa sve do 2.500 eura. Samo u pojedinim općinama moguće su iznimke, no i tada je potrebno paljenje najaviti i dobiti službeno odobrenje. Dopuštene su tek male zatvorene vatre, primjerice u vatrenim zdjelama, košarama ili ograđenim vatrištima promjera manjeg od jednog metra, uz obavezno pridržavanje sigurnosnih pravila i vremenskih uvjeta.
Njemački mediji ističu da je svrha ovih pravila zaštita sigurnosti građana i okoliša. Lišće i biljni otpad, ako se ne uklone na vrijeme, ne predstavljaju samo opasnost za prolaznike, nego i prijetnju ekosustavu jer onečišćuju tlo i podzemne vode. Zato stručnjaci savjetuju građane da se pridržavaju lokalnih propisa o odlaganju otpada i da lišće i biljne ostatke zbrinjavaju na propisan način, kako bi izbjegli visoke kazne i nepotrebne nevolje.
Država nema novca da sama počisti lišće, zato tjera građane da čiste dok država troši pare na gluposti. Naravno porezi idu na tko zna što, ali zato postoje kazne za sve i svašta. Ljudi ne smiju u garaži vlastiti auto popraviti jer ako ih uhvate odmah slijedi kazna jer se garaža ne smije koristiti kao radionica.