Papina braća jako sliče na njega: 'Uvijek se igrao svećenika, a evo za što mu je služila daska za glačanje'

Kad je Robert Prevost bio u prvom razredu, njegov susjed mu je rekao da će on biti prvi američki papa, ispričao je njegov brat za ABC News. U četvrtak se to proročanstvo obistinilo, kada je Prevost, 69-godišnji kardinal, izabran za 267. papu, prvog iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prije nego što je postao papa Lav XIV., Prevost je odrastao kao najmlađi od tri brata u predgrađu južnog Chicaga, Doltonu. Oduvijek je želio postati svećenik, rekao je njegov stariji brat, John Prevost, za ABC News ispred svoje kuće u Illinoisu u četvrtak.

- On je to odmah znao. Mislim da to nikada nije dovodio u pitanje. Mislim da nikada nije razmišljao ni o čemu drugom - rekao je John Prevost. Kao dijete, papa Lav XIV. 'igrao se svećenika', rekao je John Prevost. - Daska za peglanje bila je oltar.

Papa je navijač White Soxa, potvrdio je njegov brat. - On je obična, svakodnevna osoba - rekao je. Prema riječima velečasnog Jamesa Martina, papinskog suradnika za ABC News, Lav XIV. se počeo isticati kao favorit za papinstvo u danima prije početka konklave.

John Prevost rekao je da je razgovarao s bratom u utorak, prije nego što su kardinali ušli u tajnu konklavu, i rekao mu da i on vjeruje da bi mogao postati prvi američki papa. U to vrijeme, njegov mlađi brat nazvao je to 'glupostima' i 'samo pričom', rekavši: - Neće oni izabrati američkog papu“ rekao je John Prevost. - Jednostavno nije vjerovao, ili nije htio vjerovati - rekao je John Prevost. Očekuje da će njegov brat slijediti korake pokojnog pape Franje kao glas za obespravljene i siromašne.

- Mislim da su njih dvojica bili isti - rekao je John Prevost. - Mislim da su, budući da su obojica bili u Južnoj Americi u isto vrijeme, u Peruu i Argentini, imali ista iskustva radeći u misijama i s potlačenima. Tako da mislim da obojica dolaze iz istog iskustva.

Louis Prevost, najstariji od trojice Prevostove braće, osjećao se loše i ležao u krevetu u svom domu na Floridi kada je došao veliki trenutak. - Moja žena me nazvala da mi kaže da iz kapele izlazi bijeli dim - rekao je. LTada je uključio prijenos uživo iz Vatikana.

- Počeli su čitati njegovo ime, i kad je došao do ‘bla, bla, bla, Roberto’, odmah sam znao — to je Rob - rekao je. - Bio sam samo zahvalan što sam još ležao u krevetu jer bih možda pao. Louis Prevost rekao je da je ustao iz kreveta i počeo 'plesati okolo kao budala'. - To je jednostavno nevjerojatno - rekao je. - Odjednom sam potpuno budan i osjećam se odlično.

Opisao je svog brata kao 'prizemljenog', osobu koja ima dobar smisao za humor i koja je jako pametna. Volio je svoj rad kao misionar u Peruu i biti među ljudima, a kroz svoj rad u Vatikanu proputovao je svijet, rekao je Louis Prevost. - Mislio sam da sam se ja naputovao u mornarici, ali, Bože moj, on me nadmašio - rekao je. Njegov brat smatra da je to globalno iskustvo možda upalo u oko ostalim kardinalima pri izboru pape.

Louis Prevost rekao je da se činilo da njegov brat oduvijek zna svoj poziv, i da je već s 4 ili 5 godina obitelj znala da je predodređen za velike stvari u Katoličkoj crkvi. Dok su se njegova braća igrala policajaca i lopova, on bi se 'igrao svećenika' i dijelio svetu pričest s napolitankama, rekao je Louis Prevost. - Uvijek smo ga zadirkivali - jednog dana bit ćeš papa - rekao je i dodao: - Susjedi su govorili isto. Šezdesetak godina kasnije, evo nas ovdje.

