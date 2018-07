Stigao biskup Hoser, počela nova era Međugorja

Čitanjem bule o imenovanju poljskog nadbiskupa mons. Henryka Hosera za apostolskog vizitatora za Međugorje, na sinoćnoj misi na vanjskom oltaru međugorske crkve sv. Jakova, započela je nova era međugorskog fenomena, koja, po svim naznakama, vodi do rješavanja njegova službenog statusa i crkvenog priznanja.

- Želim vam zahvaliti što smo zajedno mogli slaviti ovu svetu misu na čast Bogu i Blaženoj Djevici Mariji. Započnimo ovo naše zajedničko hodočašće, jednu novu etapu u životu Međugorja na putu koji vodi do vječnosti. Započnimo to putovanje s uvjerenjem da ćemo biti hrabri, puni nade i radosni – poručio je mons. Henryk Hoser, koji je predsjedao euharistijskom slavlju, na čijem je kraju zahvalio „franjevcima koji brinu i čuvaju ovo svetište i to čine s mnogo ljubavi i na onakav način koji je upravo onakav ako želimo biti istinski pastiri“.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

- Međugorje je djelo svih onih koji ovdje dolaze i donose svoje srce, svoju ljubav i svoju vjernost i neprestanu otvorenost obraćenju. Na ovom Marijanskom putu želim vam dati Božji blagoslov – rekao je mons. Hoser, dodavši kako u Međugorje dolaze hodočasnici iz dalekih krajeva, iz oko 80 zemalja svijeta te da ta daljina predstavlja prostor mjeren određenim kilometrima.

- Kako biste ih prošli potrebna je čvrsta motivacija kao i raspolagati prijevoznim sredstvima. Riječ daljina predstavlja i egzistencijalnu situaciju mnogih koji su se udaljili od Boga, Krista, od svoje Crkve i od svjetla koje daje smisao životu i daje mu dostojanstven cilj, a to je život koji se isplati živjeti. Sada možemo bolje razumjeti zašto je Sveti otac poslao apostolskog vizitatora u Međugorje. Pastoralna skrb zahtijeva osigurati stabilnu i kontinuiranu pratnju župnoj zajednici u Međugorju te vjernicima koji dolaze na hodočašće – rekao je mons. Hoser, izrazivši i blizinu župljanima Međugorja koji „ove posebne događaje žive 37 godina“.

Po njemu hodočasnici u Međugorje dolaze kako bi „susreli nekoga, da susretnu Boga, Krista, njegovu majku, a potom da otkriju put koji vodi do radosti življenja oca i majke i konačno da otkriju marijanski put kao najsigurniji put, to je put štovanja Marije koji se godinama ovdje odvija tj. sveto bogoslužje u kojemu teče vrhunac mudrosti i vrhunac vjere te je to stoga i primarni zadatak Božjega naroda“.

- Radi se kristocentričnom štovanju, jer porijeklo i djelotvornost dolazi iz Krista, u Kristu nalazi svoj potpuni izričaj i po Kristu u duhu vodi k ocu, govorio je papa Pavao VI. – rekao je mons. Hoser, citirajući i Drugi vatikanski koncil da dok se časti Djevicu Mariju istodobno se časti i Krista te da upravo u tome vidu valja rastjerati sumnje „kako bi se pomoglo onoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici koja se u Crkvi, potaknuta Božjom riječju ostvaruje u duhu Kristovu, kao što je govorio Pavao VI.“

- Ovako izgleda narodna pobožnost u Međugorju: u središtu je sveta misa, klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu, masovno pristupanje sakramentu pomirenja (ispovijedi) i sve to praćeno ostalim oblicima pobožnosti kao što su krunica i križni put koji su u početku oštro kamenje pretvorili u glatke staze – rekao je mons. Hoser, objasnivši kako „hodočasnici izdvajaju svoje vrijeme kako bi mogli boraviti u prostoru Međugorja“.

- S tim u vezi papa Ivan Pavao II. je govorio: „Jednako kao što vrijeme može biti obilježeno kairosima, velikim događajima, posebnim trenucima milosti, na isti način neki prostor može biti obilježen posebnim Božjim spasenjskim interventima“. Uostalom, to je slutnja prisutna u svim religijama u kojima se ne nalaze samo sveti trenuci nego i sveta mjesta u kojima se susret s božanskim može iskusiti na intenzivniji način nego što je to uobičajeno u prostranstvima svemira – rekao je mons. Hoser.

- Međugorje nam daje vrijeme i prostor božanske milosti po zagovoru Blažene Djevice Marije, majke Božje i majke Crkve, koja se ovdje časti nazivom Kraljice mira, koji je poznat iz Lauretanskih litanija. Svijet silno treba mir, mir u vlatitom srcu, u obitelj, u društvu i međunarodni mir, kojega svi toliko žele, a posebice građani ove zemlje silno napaćene zbog rata na Balkanu – poručio je sa svoje prve svete mise apostolski vizitator za Međugorje.