VIDEO Papa iznenadio vjernike: Unatoč bolesti ipak blagoslovio okupljene na Uskrs

Papa Franjo pojavio se na Trgu svetog Petra u Vatikanu kako bi blagoslovio vjernike povodom Uskrsa, gdje su u tijeku svečanosti. Nije bilo sigurno hoće li 88-godišnji papa sudjelovati na misi nakon što je prošli mjesec izašao iz bolnice, gdje je proveo pet tjedana na liječenju zbog infekcije koja je dovela do obostrane upale pluća, piše BBC.

BREAKING: Pope Francis greets the crowds in the Vatican City during the annual Easter Sunday service.



