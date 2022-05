Papa Franjo: Putin mi se ne javlja, ne žele me primiti, a Kiril mi je 20 minuta čitao ruske izgovore za rat

Više svjetskih političara posljednjih je tjedana posjetilo Kijev i tako su i izravno dali podršku Ukrajini tijekom ruske invazije. Rusiju je više puta javno kritizirao i papa Franjo iako iz Vatikana javljaju da papa zasad nema plan posjetiti Kijev. No, papa Franjo u novom intervjuu za talijanski Corriere della Serra otkrio je da pokušava posjetiti – Moskvu i Vladimira Putina.

Iz Kremlja mu za sada ne odgovaraju:

– Još nismo dobili odgovor od Putina. Prvog dana rata telefonom sam nazvao ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Putina nisam tada zvao. Čuo sam ga u prosincu za rođendan, ali ovaj put ne, nisam zvao. Želio sam napraviti jasnu gestu da cijeli svijet vidi i zbog toga sam otišao kod ruskog veleposlanika. Zamolio sam ih da objasne invaziju, rekao sam: “Molim, prestanite.” Tada sam zamolio kardinala Parolina, nakon dvadeset dana rata, da pošalje Putinu poruku da sam spreman doći u Moskvu. Još nismo dobili odgovor i još uvijek inzistiramo na tome, iako se bojim da Putin ne može i ne želi održati ovaj sastanak upravo sada – rekao je papa Franjo.

Foto: SPUTNIK/REUTERS Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a meeting of the Council of Legislators at the Federal Assembly in Saint Petersburg, Russia April 27, 2022. Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. Photo: SPUTNIK/REUTERS

Stradanja u Ukrajini usporedio je s Ruandom u devedesetima:

– Toliku brutalnost, kako to ne zaustaviti? Prije dvadeset pet godina doživjeli smo istu stvar s Ruandom.

Papa je potvrdio da su ga u posljednje vrijeme mnogi zamolili za simboličnu gestu posjeta Ukrajini. Ali njegov odgovor je jasan:

– Za sada ne idem u Kijev. Poslao sam kardinala Michaela Czernyja i kardinala Konrada Krajewskog koji su tamo otišli četvrti put. Osjećam da ne moram ići. Prvo moram u Moskvu, prvo moram upoznati Putina. Ali ja sam svećenik, što mogu učiniti? Radim što mogu. Kad bi Putin otvorio vrata... – poručuje papa.

U istom razgovoru za Corriere della Serra papa Franjo je otkrio i da je detaljno razgovarao s patrijarhom Kirilom. Može li patrijarh Kiril, poglavar Ruske pravoslavne crkve, biti čovjek koji može nagovoriti čelnika Kremlja da otvori vrata?

Papa odmahuje glavom i kaže:

– Razgovarao sam s Kirilom 40 minuta putem Zooma. Prvih dvadeset s karticom u ruci pročitao mi je sva opravdanja za rat. Poslušao sam i rekao mu: "Ništa ne razumijem u ovome. Brate, mi nismo državni klerici, ne možemo se koristiti jezikom politike, nego Isusa. Mi smo pastiri istog svetog naroda Božjeg. Za to moramo tražiti načine mira, stati na kraj paljbi oružja. Patrijarh se ne može transformirati u Putinova oltarnika. Imao sam zakazani sastanak s njim u Jeruzalemu 14. lipnja. To bi nam bio drugi susret licem u lice, nema veze s ratom. Ali sada se i on slaže: stanimo, to bi mogao biti dvosmislen signal – tumači papa Franjo.

Posljednjih tjedana također je mnogo analitičara procjenjivalo da Rusi planiraju ubrzati invaziju kako bi mogli objaviti veliku vijest o uspjehu na Dan pobjede 9. svibnja, što je još uvijek veliki praznik u Rusiji kojim se obilježava završetak Drugog svjetskog rata u Europi.

Sada je to spomenuo i papa Franjo:

– Kad sam sreo Viktora Orbana, rekao mi je da Rusi imaju plan, da će sve biti gotovo 9. svibnja. Nadam se da je tako, to bi objasnilo i brzinu eskalacije ovih dana. Jer sad nije riječ samo o Donbasu, tu je Krim, tu je Odesa, oduzima se Ukrajini crnomorska luka, tu je sve. Pesimist sam, ali moramo učiniti sve što je moguće da zaustavimo rat – zaključio je papa Franjo.

